《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月1日

*工商时报：

--近几年台币联贷案利率铁板价力守1.7%，行库统计，目前已接触，将着手进行的联贷产业分布，包括传产及电子，以制造业居多，分布各产业，但预期就算央行再降息，上半年台币联贷的税前最低利率水准仍不会低于1.7%；美元联贷利率也不会低于去年水准。

--中国人行昨晚宣布降准两码，外资认为，这对整体金融市场流动性帮助有限，瑞信、花旗环球与摩根士丹利证券等外资甚至建议国际资金尽速转往台股避险，并锁定高现金收益率族群加码，将有机会推升台股指数挑战8,500点。

--准总统当选人蔡英文昨日参访台达电 南科厂，以及与台南科学园区的绿能厂商代表座谈会后，重申希望能在2025年走向非核家园。她认为，这是一项环境正义的目标，也是一项内需市场成长及产业发展的目标。至于电价问题，她强调，10年内民生用电小户绝对不会调涨，用电大户才是调整重点。

*经济日报：

--陆客来台3月将缩减至少三成，观光业者认为，目前缩减幅度还撑得住，但忧心大陆官方在5月20日分水岭发动第二波缩减，届时恐将重创台湾观光产业。

--台积电 独吃苹果 A10处理器代工大单，本月启动密集投片，预定16奈米月产能将由2月的4万片，拉升到8万片，产能冲一倍，为台积电业绩点火，也为苹果下半年iPhone 7新机拉货开启序幕。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。