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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月1日-3月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家   规模   发行细节
 3/1         日本          标售10年期公债
 3/3         日本          标售三个月期贴现国库券
 3/3         日本          加强流动性标售
 3/3         法国          标售长期政府债券(OAT)
 3/7         法国          标售国库券(BTF)
                           
 3/8         日本          标售六个月期贴现国库券
 3/8         日本          标售30年期公债
 3/8         美国          发售三年期公债
 3/8         西班          标售六个月和12个月期国库券
             牙            
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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