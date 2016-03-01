《台湾重要政经日程》--3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
=====================今日重要政经消息============================== 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 ==================================================================== 3/2(三) --11:30 群益投信举行记者会。 3/3(四) --12:30 台湾央行标售364天期定存单，金额1,600亿台币。 3/4(五) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，1月底为4,259.78亿美元。 3/7(一) --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年减13.0%。 3/8(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。 3/10(四) --13:30 台积电 公布月营收。 3/11(五) --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。