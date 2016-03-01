《台湾重要政经日程》--3月1日

=====================今日重要政经消息============================== 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 ==================================================================== 3/2(三) --11:30 群益投信举行记者会。 3/3(四) --12:30 台湾央行标售364天期定存单，金额1,600亿台币。 3/4(五) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，1月底为4,259.78亿美元。 3/7(一) --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年减13.0%。 3/8(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。 3/10(四) --13:30 台积电 公布月营收。 3/11(五) --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)