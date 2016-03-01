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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 08:41 BJT

《交易视点》台债短券逢高出现买盘，若降息将有一次性修正--凯基证券

路透台北3月1日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，近期一些修正幅度较大的冷券，陆续出现逢高买进的买盘，显示虽然短率仍有趋升压力，但可能仅为短期现象，若本季央行理监事会议如市场预期再降息，将有机会出现一次较大幅度的修正。

目前短券虽压力偏大，但已陆续浮现投资价值，建议风险承受度高者可逢高承接。而指标券目前空单量偏高，维持逢高偏多操作建议，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券105/4期 区间0.80-0.90%。(完) (整理 董永年)

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