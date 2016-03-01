《交易视点》台债短券逢高出现买盘，若降息将有一次性修正--凯基证券

路透台北3月1日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，近期一些修正幅度较大的冷券，陆续出现逢高买进的买盘，显示虽然短率仍有趋升压力，但可能仅为短期现象，若本季央行理监事会议如市场预期再降息，将有机会出现一次较大幅度的修正。