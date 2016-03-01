《交易视点》台债短券逢高出现买盘，若降息将有一次性修正--凯基证券

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透台北3月1日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，近期一些修正幅度较大的冷券，陆续出现逢高买进的买盘，显示虽然短率仍有趋升压力，但可能仅为短期现象，若本季央行理监事会议如市场预期再降息，将有机会出现一次较大幅度的修正。
目前短券虽压力偏大，但已陆续浮现投资价值，建议风险承受度高者可逢高承接。而指标券目前空单量偏高，维持逢高偏多操作建议，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券105/4期 区间0.80-0.90%。(完) (整理 董永年)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。