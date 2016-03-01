离岸人民币：人民币稳居马来西亚与中港支付结算第二大活跃货币--SWIFT

路透上海3月1日 - 环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，人民币稳居马来西亚与中国内地和香港支付结算货币第二位，而美元仍独占鳌头；数据显示，过去12个月马来西亚与中国内地和香港 的人民币支付结算数量增加68%，而过去3年来增加了214%。

SWIFT报告称，2013年1月以来，人民币的支付额从第三位上升至第二位，超越马来西亚林吉特。

“尽管中国出现波动及广泛报道的经济放缓，但新加坡、泰国和马来西亚等东南亚市场一直在提升人民币支付能力，包括设立人民币清算中心。上述增长反映出东南亚与中国之间广泛的贸易关系。这种关系继续对该地区具有非常重要的意义”，SWIFT亚太区支付业务负责人Michael Moon说道。