离岸人民币：人民币稳居马来西亚与中港支付结算第二大活跃货币--SWIFT

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透上海3月1日 - 环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，人民币稳居马来西亚与中国内地和香港支付结算货币第二位，而美元仍独占鳌头；数据显示，过去12个月马来西亚与中国内地和香港 的人民币支付结算数量增加68%，而过去3年来增加了214%。
SWIFT报告称，2013年1月以来，人民币的支付额从第三位上升至第二位，超越马来西亚林吉特。
“尽管中国出现波动及广泛报道的经济放缓，但新加坡、泰国和马来西亚等东南亚市场一直在提升人民币支付能力，包括设立人民币清算中心。上述增长反映出东南亚与中国之间广泛的贸易关系。这种关系继续对该地区具有非常重要的意义”，SWIFT亚太区支付业务负责人Michael Moon说道。
SWIFT的最新数据还显示，2016年1月，按金额计算，人民币依然是全球第五大活跃支付货币，占全球支付总额的2.45%，略高于2015年12月的2.31%。虽然人民币支付金额下降5.7%，但所占的业务份额高于上个月，而从全球水平看，同期所有货币的支付金额下降了11.2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。