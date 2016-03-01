中国债市：上交所称公司债存量结构不合理，将坚决拒绝垃圾债--报载

报导指出，交易所还要求券商高度重视现行市场环境下信用违约风险高发的风险，把好市场准入第一道关，严格立项、内核环节管理。加大优质高评级发行人客户储备，审慎评估及推荐产能过剩、较低评级发债主体，坚决将垃圾债拒在市场门外。

“债券市场将进入违约多发的时期”，上交所另一位相关负责人指出，目前市场上存在的几个问题包括违约案例已逐步从私募向公募债扩展、从低评级向较高评级债扩展、从长周期向短周期债扩展、从民企向国有债扩展；交易所公司债存量结构不合理；个别券商存在多部门、多机构多头开展债券业务、股债不分等现象都会埋下隐患。