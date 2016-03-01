中国债市：上交所称公司债存量结构不合理，将坚决拒绝垃圾债--报载

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透上海3月1日 - 中国证券时报周二援引上海证券交易所有关负责人表示，债券市场进入违约多发期，公司债目前存量结构不合理，不能搞成“垃圾债”市场，要重点营销央企；同时要求，券商不能重承销轻托管，应提升风控管理能力。
报导指出，交易所还要求券商高度重视现行市场环境下信用违约风险高发的风险，把好市场准入第一道关，严格立项、内核环节管理。加大优质高评级发行人客户储备，审慎评估及推荐产能过剩、较低评级发债主体，坚决将垃圾债拒在市场门外。
此外，针对当前业务中存在的问题，参会券商还建议，交易所债券分类审核增加AAA债券绿色通道；放开受托管理人范围；建立沪深交易所信息共享机制；加大优质资产证券化（ABS）产品审核备案支持力度等。
“债券市场将进入违约多发的时期”，上交所另一位相关负责人指出，目前市场上存在的几个问题包括违约案例已逐步从私募向公募债扩展、从低评级向较高评级债扩展、从长周期向短周期债扩展、从民企向国有债扩展；交易所公司债存量结构不合理；个别券商存在多部门、多机构多头开展债券业务、股债不分等现象都会埋下隐患。
报导并称，除提出拒绝“垃圾债”之外，上交所上述相关负责人还提出主承销商切实理顺业务条线，杜绝多头作业、明确公司债券业务、资产证券化业务统一作业标准和业务流程、进一步完善备案审核机制等要求。
数据统计，2015年交易所主导的公司债发行规模增长6倍，很多企业融资成本有所下降。（完） (发稿 吴芳； 审校 黄凯)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。