《香港报摘》--经济日报3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
**头版头条**
--全国两会将于本周四和周六召开，惟A股跌跌不休，沪指昨天跌穿2,700关，创一个月新低。人民银行昨天傍晚突然宣布，今日起下调金融机构人民币存款准备金率（降准）0.5个百分点，主要金融机构存准率由17.5%降至17%。
**其他**
--受惠于海外营运盈利回升，出售澳洲Iona燃气厂录得66亿港元盈利入帐，中电 去年盈利创新高，多赚4成至156.7亿港元，胜预期，宣派第四期中期息1.05港元，全年派息2.7港元，按年增加3%，现价股息率近4%。
--中小型股崩盘再引发市场关注，四环医药 停牌11个月后，于上周五（26日）澄清不利指控，并于昨日复牌，股价急泻54.5%，市值蒸发247亿港元。
--香港零售市道转差，利福 未能独善其身，主席兼首席执行官刘銮鸿称对首两个月表现感失望，铜锣湾崇光同店销售录双位数字跌幅，期望零售市况于第二季触底反弹。
--对冲基金股东Elliott再去信东亚 ，向管理层重提考虑竞价卖盘事宜，并称市况弱不会影响卖盘估值，Elliott同时于信件指，东亚正酝酿新一轮配股，目标更为中资国有银行。
--越秀地产 去年实现248亿元人民币销售目标，但盈利大跌59%。董事长张招兴指，内地一綫城市楼价上升是种趋势，但估计在基数上不能持续，集团未来将继续重点发展广州，又指广州较其他一綫市理性，长远看好当地市场。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。