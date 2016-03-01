《香港报摘》--经济日报3月1日

**头版头条**

--全国两会将于本周四和周六召开，惟A股跌跌不休，沪指昨天跌穿2,700关，创一个月新低。人民银行昨天傍晚突然宣布，今日起下调金融机构人民币存款准备金率（降准）0.5个百分点，主要金融机构存准率由17.5%降至17%。

**其他**

--受惠于海外营运盈利回升，出售澳洲Iona燃气厂录得66亿港元盈利入帐，中电 去年盈利创新高，多赚4成至156.7亿港元，胜预期，宣派第四期中期息1.05港元，全年派息2.7港元，按年增加3%，现价股息率近4%。

--中小型股崩盘再引发市场关注，四环医药 停牌11个月后，于上周五（26日）澄清不利指控，并于昨日复牌，股价急泻54.5%，市值蒸发247亿港元。

--香港零售市道转差，利福 未能独善其身，主席兼首席执行官刘銮鸿称对首两个月表现感失望，铜锣湾崇光同店销售录双位数字跌幅，期望零售市况于第二季触底反弹。

--对冲基金股东Elliott再去信东亚 ，向管理层重提考虑竞价卖盘事宜，并称市况弱不会影响卖盘估值，Elliott同时于信件指，东亚正酝酿新一轮配股，目标更为中资国有银行。

--越秀地产 去年实现248亿元人民币销售目标，但盈利大跌59%。董事长张招兴指，内地一綫城市楼价上升是种趋势，但估计在基数上不能持续，集团未来将继续重点发展广州，又指广州较其他一綫市理性，长远看好当地市场。（完）

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