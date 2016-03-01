《新兴市场重要经济事件预告》--3月1日-3月8日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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3月1日(二)
安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
3月2日(三)
迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。
首尔--韩国央行公布2月政策会议纪录(0700)。
3月3日(四)
伦敦--捷克央行总裁Miroslav Singer在全国资产负债管理(National Asset-Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0800)。
基辅--乌克兰央行货币政策会议(0800)。
3月4日(五)
暂无重要经济事件。
3月7日(一)
暂无重要经济事件。
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在首尔东亚日报举办的一个活动上就政府的政策方向发表演说(2230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 戴素萍)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。