《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日

**上海证券报**

--中国广东省出台首个省级供给侧改革总体方案。方案提出，在去产能上，到2018年底基本实现“僵尸企业”市场出清，到2016年底全省国有关停企业全部出清；去库存方面，到2018年底，广东全省商品房库存规模比2015年底的1.6亿平方米减少约12.5%。

--北方国际 发布重组预案，拟通过发行股份并支付现金，合计作价16.3亿元人民币收购实际控制人中国北方工业公司旗下旗下北方车辆、北方物流等5家标的公司股权，同时增募集配套资金约10.6亿元。北方国际称，此次重组顺应国企改革，将实现北方工业旗下民品国际化业务相关资产注入上市公司平台。

--万泽股份 公告称，拟定增募资13亿元，投入先进高温合金材料与构件制造建设项目，同时出售全资子公司深圳万泽地产全部股权，正式宣告转型航空高精尖材料领域。

**证券时报**

--记者获悉，上交所有关负责人近期表示，债券市场进入违约多发期，公司债目前的存量结构不合理，不能搞成“垃圾债”市场，要重点营销央企；同时要求券商不能重承销轻托管，应提升风控管理能力。

--对于上海云峰集团私募债违约的相关传闻，绿地控股 公告回应称，云峰集团发债融资等各项经营管理事务均系独立运作，其发债所得资金也全部用于自身发展；上市公司未对云峰集团发行的债券提供担保，也不对债券的偿付承担责任。

**21世纪经济报道**

--央企中粮集团业务分类整合加速，记者获悉，作为华孚集团主业之一的肉类业务，已剥离给了中粮集团的子公司中粮肉食投资有限公司。此前，中粮集团控股的中粮屯河 已托管华孚集团的食糖业务。

--快递企业韵达速递与中国平安 、招商银行 等金融和投资机构达成战略与资本合作，或为上市铺路。韵达表示，未来将涉足物流金融、物流地产。（完）