《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
**上海证券报**
--中国广东省出台首个省级供给侧改革总体方案。方案提出，在去产能上，到2018年底基本实现“僵尸企业”市场出清，到2016年底全省国有关停企业全部出清；去库存方面，到2018年底，广东全省商品房库存规模比2015年底的1.6亿平方米减少约12.5%。
--北方国际 发布重组预案，拟通过发行股份并支付现金，合计作价16.3亿元人民币收购实际控制人中国北方工业公司旗下旗下北方车辆、北方物流等5家标的公司股权，同时增募集配套资金约10.6亿元。北方国际称，此次重组顺应国企改革，将实现北方工业旗下民品国际化业务相关资产注入上市公司平台。
--万泽股份 公告称，拟定增募资13亿元，投入先进高温合金材料与构件制造建设项目，同时出售全资子公司深圳万泽地产全部股权，正式宣告转型航空高精尖材料领域。
**证券时报**
--记者获悉，上交所有关负责人近期表示，债券市场进入违约多发期，公司债目前的存量结构不合理，不能搞成“垃圾债”市场，要重点营销央企；同时要求券商不能重承销轻托管，应提升风控管理能力。
--对于上海云峰集团私募债违约的相关传闻，绿地控股 公告回应称，云峰集团发债融资等各项经营管理事务均系独立运作，其发债所得资金也全部用于自身发展；上市公司未对云峰集团发行的债券提供担保，也不对债券的偿付承担责任。
**21世纪经济报道**
--央企中粮集团业务分类整合加速，记者获悉，作为华孚集团主业之一的肉类业务，已剥离给了中粮集团的子公司中粮肉食投资有限公司。此前，中粮集团控股的中粮屯河 已托管华孚集团的食糖业务。
--快递企业韵达速递与中国平安 、招商银行 等金融和投资机构达成战略与资本合作，或为上市铺路。韵达表示，未来将涉足物流金融、物流地产。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。