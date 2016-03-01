国际油市：油价守住涨势，受原油产量下降及中国刺激措施提振

时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。中国人民银行周一决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。央行上次调降存准率为去年10月。

“中国再降存准率，对部份大宗商品人气可望起到短暂的提振效果，”澳新银行(ANZ)周二指出。

“原油价格持续上扬。西德克萨斯中质油(WTI)收在重要水准每桶34美元，若向上突破，则部份人士将愈发认为油价底部已现，”该行表示。

油价上扬归因于供给下降。

美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示，美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日，为2014年11月以来最低水平。

调查显示，OPEC的2月原油日供应量从1月的3,265万桶降至3,237万桶。调查是基于船运数据和来自石油公司、OPEC与顾问公司人士的消息展开的。 (完)

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