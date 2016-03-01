国际油市：油价守住涨势，受原油产量下降及中国刺激措施提振

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。中国人民银行周一决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。央行上次调降存准率为去年10月。
“中国再降存准率，对部份大宗商品人气可望起到短暂的提振效果，”澳新银行(ANZ)周二指出。
“原油价格持续上扬。西德克萨斯中质油(WTI)收在重要水准每桶34美元，若向上突破，则部份人士将愈发认为油价底部已现，”该行表示。
油价上扬归因于供给下降。
美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示，美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日，为2014年11月以来最低水平。
调查显示，OPEC的2月原油日供应量从1月的3,265万桶降至3,237万桶。调查是基于船运数据和来自石油公司、OPEC与顾问公司人士的消息展开的。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/龚芳; 审校 杜明霞/戴素萍)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。