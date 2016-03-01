《香港报摘》--信报3月1日

**头版头条**

--人民银行昨晚宣布，自今天（3月1日）起全面下调存款准备金率（RRR）0.5个百分点，是人行自去年10月「双降」（降准及降息）4个多月以来再度降准，亦是今年首次。

**其他**

--伴随香港人近60年的亚洲电视命运今天揭盅，高院将于下午3时决定亚视应否停播及遣散员工。临时清盘人德勤昨天到亚视大埔总部，称亚视只剩下20万港元现金，无法支薪，故即时解雇大部分员工，并透露日内通知通讯局亚视将会停播。

--立法会财委会在上周六的会议中未能就高铁追加196亿港元拨款议案表决，期间数度出现混乱，政府与港铁 昨日举行紧急会议，商讨是否需要停工。运输及房屋局局长张炳良表示，已要求港铁在两周内提交一份暂停工程的详细计划，若政府认为未能在3月内得到立法会通过追加拨款，将要向港铁发出暂停工程的通知。

--经营DR REBORN的医学美容股医思医疗 今天开始公开招股，每股招股价介乎2.88港元至3.88港元。该集团将发行2.45亿股，集资最多9.51亿港元；每手1,000股，即入场费3919.1港元，计划于3月11日挂牌。（完）

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