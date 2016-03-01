《香港报摘》--信报3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
**头版头条**
--人民银行昨晚宣布，自今天（3月1日）起全面下调存款准备金率（RRR）0.5个百分点，是人行自去年10月「双降」（降准及降息）4个多月以来再度降准，亦是今年首次。
**其他**
--伴随香港人近60年的亚洲电视命运今天揭盅，高院将于下午3时决定亚视应否停播及遣散员工。临时清盘人德勤昨天到亚视大埔总部，称亚视只剩下20万港元现金，无法支薪，故即时解雇大部分员工，并透露日内通知通讯局亚视将会停播。
--立法会财委会在上周六的会议中未能就高铁追加196亿港元拨款议案表决，期间数度出现混乱，政府与港铁 昨日举行紧急会议，商讨是否需要停工。运输及房屋局局长张炳良表示，已要求港铁在两周内提交一份暂停工程的详细计划，若政府认为未能在3月内得到立法会通过追加拨款，将要向港铁发出暂停工程的通知。
--经营DR REBORN的医学美容股医思医疗 今天开始公开招股，每股招股价介乎2.88港元至3.88港元。该集团将发行2.45亿股，集资最多9.51亿港元；每手1,000股，即入场费3919.1港元，计划于3月11日挂牌。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。