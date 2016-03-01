台湾货币市场：2016年3月提存期资金预期变化一览表

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透台北3月1日 - 台湾货币市场2016年3月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)3,839.50亿台币： 03/04 2,717.50亿台币 03/07 10.00亿台币 03/08 62.00亿台币 03/09 23.00亿台币 03/10 55.00亿台币 03/11 56.00亿台币 03/13 100.00亿台币 03/14 5,238.30亿台币 03/15 1,457.00亿台币 03/16 4,877.00亿台币 03/17 1,544.20亿台币 03/18 5,819.00亿台币 03/21 2,780.00亿台币 03/22 5,572.50亿台币 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 5.00亿台币 03/30 56.00亿台币 03/31 6.00亿台币 04/01 2.00亿台币 --公债还本付息1,454.625亿台币： 03/05 98甲3期7息 11.00亿台币 03/06 90甲3期本金 500.00亿台币 03/06 90甲3期15息 23.125亿台币 03/06 102甲6期3息 8.4375亿台币 03/07 101甲5期4息 10.00亿台币 03/10 99甲5期6息 11.00亿台币 03/13 104甲5期1息 16.25亿台币 03/14 97甲3期8息 17.8125亿台币 03/16 96甲3期9息 15.00亿台币 03/16 101乙1期4息 6.50亿台币 03/17 100甲5期5息 11.00亿台币 03/21 102乙1期3息 7.00亿台币 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/4：央行发行1,600亿台币一年期定存单，3日标售。 --3/4：财政部发行10年期公债105/4期，预估金额300亿台币，1日标售。 --3/14：央行发行300亿台币两年期定存单，11日标售。 --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年 审校 詹静宜)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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