《全球重要经济事件一览表》--3月1日-3月8日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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3月1日(二)
杭州--2016中美央行间首届高端对话“货币政策分化下的全球宏观经济及治理”(3月1日-2日)。
纽约--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在GARP风险管理会议中发表演说(1405)。
悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。
3月2日(三)
圣雷蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演说。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫出席议会楼市委员会会议(1400)。
阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会召开非议息会议。
巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦出席法国下议院金融委员会听证会(0830)。
法兰克福--SZ 2016金融日活动，演讲嘉宾包括：欧洲央行执委科尔(0830)及德国央行委员Andreas Dombret(1355)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧洲议会发表演说(1700)。
3月3日(四)
奥斯丁--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1545)。
纽约--亚特兰大、波士顿、克里夫兰、纽约、费城、里奇蒙及圣路易等联储公布小型企业信贷调查报告(1900)。
曼彻斯特--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说(1745)
伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。
那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。
3月4日(五)
德州--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1800)
3月6日(日)
华盛顿--国际银行家协会(Institute of International Bankers)华盛顿年会(至3月8日)。演讲嘉宾包括：英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)、美联储理事布雷纳德(3月7日1700)、美国财政部国际事务次长希茨(3月7日1400)。
3月7日(一)
华盛顿--美联储副主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话(1730)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻举办的活动中发表演说(0340)
伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说。
阿德雷德--澳洲央行副总裁洛威在UDIA行业会议中发表演说(2320)。
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿发表演说(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王颖)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。