《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日

**明报**

--最近多只细价股命途多舛，继恒发洋参 及大健康 股价急泻遭斩仓后，再有细价股爆发斩仓疑云。内地民企罕王 昨下午毫无预警急挫，一度劲跌75%至0.8港元，见上市新低，公司随后急告停牌并发出盈利警告，停牌前跌幅仍达65%，市场人士估计，事件或涉及有股东遭斩仓引致。

**星岛日报**

--香港差估署数据显示楼价自去年第三季见顶，之后连跌四个月，今年一月楼价指数按月下挫百分之二点二，指数更重回到一四年底水平；去年表现硬净的中小型住宅亦难敌跌势，尤以中型单位跌幅最急，按月下挫百分之三点五。

**苹果日报**

--福建揭发一宗以黄金增值税专用发票来逃税的案件，涉嫌偷逃税款超过13亿元人民币。1月15日，厦门市公安局与市国税局共同侦破一宗利用黄金交易开发假增值税专用发票案，在深圳和汕头拘捕12名嫌疑犯，冻结全国各地区涉案银行账户284个，涉案金额达93亿人民币，是迄今福建省最大的黄金增值税专用发票案。

**东方日报**

--MSCI明晟指数季检于昨日收市后生效，当中主要包括剔出18只被证监会评为股权高度集中的股份，受到被动基金尾市换货拖累，相关股份普遍急挫，市值蒸发高逾121亿港元。分析指，在监管趋紧、剔出指数及大市淡静之下，未来两、三个月细价股应该没行情。

**文汇报**

--阿里巴巴集团去年8月启动为期2年、总额达40亿美元的股权回购计划，集团创办人马云、执行副主席蔡崇信宣布将联手回购阿里巴巴集团股份。内地传媒报导，马云、蔡崇信近期再与公司签署一份联合股票回购协议，联手以私有资金5亿美元（约39亿港元），继续回购阿里巴巴股票。（完）

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