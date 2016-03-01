长江期货：中国期指持仓上升，套保需求增加

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

周一股指期货再遭重挫，主力合约IF1603全天下跌3.49%。沪深300股指期货四份合约全天持仓量增加1,461手至47,907手，创近五个半月最高。近几日的大跌中，均伴随着持仓量的增加，上周四IF跌幅超过6%，持仓量上升1,560手。股指期货的核心功能在于对冲现货市场的系统性风险，急跌中的持仓量明显增加并创出新高，显示投资者面对市场的急促下跌积极运用股指期货进行风险管理。

积极利用股指期货进行风险管理仍是中期策略，但短期而言，不宜过度杀跌。近期上海东证席位对次日市场节奏把握较好，最近连续7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1603上减持卖单136手，显示其对周二市场持乐观态度。(完)

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