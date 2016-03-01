长江期货：中国期指持仓上升，套保需求增加

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
周一股指期货再遭重挫，主力合约IF1603全天下跌3.49%。沪深300股指期货四份合约全天持仓量增加1,461手至47,907手，创近五个半月最高。近几日的大跌中，均伴随着持仓量的增加，上周四IF跌幅超过6%，持仓量上升1,560手。股指期货的核心功能在于对冲现货市场的系统性风险，急跌中的持仓量明显增加并创出新高，显示投资者面对市场的急促下跌积极运用股指期货进行风险管理。
积极利用股指期货进行风险管理仍是中期策略，但短期而言，不宜过度杀跌。近期上海东证席位对次日市场节奏把握较好，最近连续7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1603上减持卖单136手，显示其对周二市场持乐观态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。