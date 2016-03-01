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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 09:06 BJT

德盛期货：双重利空压制，白银存在继续下跌风险

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

上周，COMEX白银连续第二周下跌，跌幅高达4.20％。笔者认为，由于美国经济指标表现良好，市场预计美联储有理由继续加息。同时，随着产油国讨论扩大冻结产量的范围以及股市回暖，市场避险需求有所减退。银价受到双重利空打击 。

从技术图形上观察，COMEX白银已经跌破上方关键的20日均线支撑，技术指标发出了强烈的看跌信号。笔者预计银价短线或有所反弹，但后期的走势仍不容乐观，继续下跌风险依然存在。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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