德盛期货：双重利空压制，白银存在继续下跌风险

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
上周，COMEX白银连续第二周下跌，跌幅高达4.20％。笔者认为，由于美国经济指标表现良好，市场预计美联储有理由继续加息。同时，随着产油国讨论扩大冻结产量的范围以及股市回暖，市场避险需求有所减退。银价受到双重利空打击 。
从技术图形上观察，COMEX白银已经跌破上方关键的20日均线支撑，技术指标发出了强烈的看跌信号。笔者预计银价短线或有所反弹，但后期的走势仍不容乐观，继续下跌风险依然存在。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。