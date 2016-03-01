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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 09:01 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元略微走贬，因澳洲经济数据逊于预估

0036 GMT

* 澳元/美元跌至约0.7125的日低，此前澳洲数据逊于预估

* 澳洲1月建筑许可较上月下降7.5%，路透预估为下滑2.0%

* 澳洲第四季经常帐赤字为211亿澳元，略高于路透调查预估的赤字200亿澳元

* 净出口对第四季国内生产总值(GDP)的贡献料为零，路透调查预估为正0.3个百分点 　　* 中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)将于0100 GMT出炉，财新2月制造业PMI则将于0145 GMT发布

* 市场预估中国官方PMI将由49.4降至49.3 (完)

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