《汇市简讯》澳元兑美元略微走贬，因澳洲经济数据逊于预估

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
0036 GMT
* 澳元/美元跌至约0.7125的日低，此前澳洲数据逊于预估
* 澳洲1月建筑许可较上月下降7.5%，路透预估为下滑2.0%
* 澳洲第四季经常帐赤字为211亿澳元，略高于路透调查预估的赤字200亿澳元
* 净出口对第四季国内生产总值(GDP)的贡献料为零，路透调查预估为正0.3个百分点 * 中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)将于0100 GMT出炉，财新2月制造业PMI则将于0145 GMT发布
* 市场预估中国官方PMI将由49.4降至49.3 (完)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。