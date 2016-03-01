全球金市：金价续涨，受避险买盘和最大黄金基金持仓量上升推动

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
亚股周二盘初小幅上扬，中国放松货币政策和油价上涨提振了人气，但美国和欧洲经济数据表现不佳，令投资者继续对全球增长势头感到担忧，这抑制了人气。
中国央行周一将存款准备金率下调50个基点。
令人失望的美国经济数据令市场对美国经济增长强劲程度的担忧重燃。 美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，另外，芝加哥供应管理协会报告，2月采购经理人指数(PMI)下跌8.0点，至47.6。
全球经济担忧促使投资者将投资转向黄金。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓周一增加1.95%至777.27吨，为2014年9月以来最高。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/汪红英；审校 许娜/徐文焰)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。