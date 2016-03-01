全球金市：金价续涨，受避险买盘和最大黄金基金持仓量上升推动

亚股周二盘初小幅上扬，中国放松货币政策和油价上涨提振了人气，但美国和欧洲经济数据表现不佳，令投资者继续对全球增长势头感到担忧，这抑制了人气。

中国央行周一将存款准备金率下调50个基点。

令人失望的美国经济数据令市场对美国经济增长强劲程度的担忧重燃。 美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，另外，芝加哥供应管理协会报告，2月采购经理人指数(PMI)下跌8.0点，至47.6。

全球经济担忧促使投资者将投资转向黄金。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓周一增加1.95%至777.27吨，为2014年9月以来最高。(完)

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