路透基点：万科获得65亿港元贷款，用于香港屯门项目建设--TRLPC

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透香港2月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产巨头万科已经获得65亿港元(8.36亿美元)四年期俱乐部贷款，用于香港屯门的住宅项目建设。
六家银行以相同的承贷额度参贷：中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行香港分行、中国建设银行、星展银行和工银亚洲。中银香港担任协调行。
根据香港政府的新闻公告，万科在2015年7月以约38亿港元的价格获得屯门的这幅住宅地块，击败了其它九家竞争对手，其中包括：长实地产、恒基兆业地产、新鸿基地产和会德丰地产。
该屯门地块面积约为27,000平方米，用于私人住宅开发和建立一所幼儿园。最低和最高总楼面面积分别为47,276平方米和78,200平方米。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。