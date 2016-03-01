路透基点：万科获得65亿港元贷款，用于香港屯门项目建设--TRLPC

路透香港2月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产巨头万科已经获得65亿港元(8.36亿美元)四年期俱乐部贷款，用于香港屯门的住宅项目建设。

六家银行以相同的承贷额度参贷：中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行香港分行、中国建设银行、星展银行和工银亚洲。中银香港担任协调行。

根据香港政府的新闻公告，万科在2015年7月以约38亿港元的价格获得屯门的这幅住宅地块，击败了其它九家竞争对手，其中包括：长实地产、恒基兆业地产、新鸿基地产和会德丰地产。