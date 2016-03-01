神凯投资：利多匮乏大连豆粕仍会处于疲软下滑格局

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
随着南美大豆收割上市，美国大豆出口份额受到挤压。虽然巴西部分港口出现拥堵现象，但丰收的大豆正源源不断地运往港口，发运至各采购国，大豆供应充裕成为压制豆粕价格的重要因素。我国进口大豆数量依旧较大，但国内养殖业一直不温不火，因此国内豆粕市场仍会处于疲软下滑格局。
国际大豆供应充裕，进口大豆源源不断到港，这些因素将保证国内豆粕的整体供应，而国内生猪等的存栏量未见改观，豆粕市场需求难见好转。在供应充裕格局下，未来一段时间，国内豆粕预计将维持疲软下滑走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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