《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月1日

3月1日 - 路透香港3月1日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7731港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-123.47,或-0.74%,报16516.5点.美股回吐稍早涨幅，尽管美国原油上涨3% 。股市和油价在近几个月高度关联，但今日盘中呈相反的走势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 105.100 -0.83 21105 8.170 2.63 中国铝业 8.680 -6.87 20657 2.699 1.46 中国移动 53.490 -1.51 203061 83.157 1.16 中国人寿 10.910 -2.59 236015 16.961 0.24 中石油 65.540 -1.18 26841 5.094 2.09 中石化 56.870 -0.26 19590 4.421 2.09 汇丰控股 <HSBC.K 31.770 -1.27 3081476 49.390 -0.52 中电信 48.720 0.25 16317 3.787 1.53 中国联通 11.540 -0.43 79000 8.970 1.24 兖州煤业 4.360 3.81 2969 3.389 2.08 华能国际 31.610 0.03 12043 6.143 1.53 南方航空 28.280 -2.45 8087 4.396 0.84 东方航空 23.580 -1.34 2817 3.666 0.43 中芯国际 4.130 -2.59 9425 0.642 0.32