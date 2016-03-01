《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
3月1日 - 路透香港3月1日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7731港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-123.47,或-0.74%,报16516.5点.美股回吐稍早涨幅，尽管美国原油上涨3% 。股市和油价在近几个月高度关联，但今日盘中呈相反的走势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 105.100 -0.83 21105 8.170 2.63 中国铝业 8.680 -6.87 20657 2.699 1.46 中国移动 53.490 -1.51 203061 83.157 1.16 中国人寿 10.910 -2.59 236015 16.961 0.24 中石油 65.540 -1.18 26841 5.094 2.09 中石化 56.870 -0.26 19590 4.421 2.09 汇丰控股 <HSBC.K 31.770 -1.27 3081476 49.390 -0.52 中电信 48.720 0.25 16317 3.787 1.53 中国联通 11.540 -0.43 79000 8.970 1.24 兖州煤业 4.360 3.81 2969 3.389 2.08 华能国际 31.610 0.03 12043 6.143 1.53 南方航空 28.280 -2.45 8087 4.396 0.84 东方航空 23.580 -1.34 2817 3.666 0.43 中芯国际 4.130 -2.59 9425 0.642 0.32
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。