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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 09:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月1日

3月1日 - 
 路透香港3月1日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7731港元      )
                                                                                                                                    
 美股道琼工业指数周一收低-123.47,或-0.74%,报16516.5点.美股回吐稍早涨幅，尽管美国原油上涨3%                                          
 。股市和油价在近几个月高度关联，但今日盘中呈相反的走势。                                                                      
                                                                                                                                    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                               
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                  
 -------------------------------------------------------------------------------------                                              
 中海油                       105.100   -0.83      21105             8.170       2.63                                               
 中国铝业                       8.680   -6.87      20657             2.699       1.46                                               
 中国移动                      53.490   -1.51     203061            83.157       1.16                                               
 中国人寿                      10.910   -2.59     236015            16.961       0.24                                               
 中石油                        65.540   -1.18      26841             5.094       2.09                                               
 中石化                        56.870   -0.26      19590             4.421       2.09                                               
 汇丰控股            <HSBC.K   31.770   -1.27    3081476            49.390      -0.52                                               
 中电信                        48.720    0.25      16317             3.787       1.53                                               
 中国联通                      11.540   -0.43      79000             8.970       1.24                                               
 兖州煤业                       4.360    3.81       2969             3.389       2.08                                               
 华能国际                      31.610    0.03      12043             6.143       1.53                                               
 南方航空                      28.280   -2.45       8087             4.396       0.84                                               
 东方航空                      23.580   -1.34       2817             3.666       0.43                                               
 中芯国际                       4.130   -2.59       9425             0.642       0.32

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