国信期货：多空拉锯大连铁矿石期货维持震荡

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下内容节选自3月1的《期货日报》：
最近，货币政策向宽松倾斜、财政政策力度加大、化解钢铁过剩产能、房地产市场大有起色等利好推高钢铁市场价格。但化解钢铁产能意味着铁矿石需求缩减，加上澳洲、巴西逐步恢复正常出口，后期铁矿石供应将增加。综合来看，铁矿石短期将以震荡为主，中期仍应维持买螺纹钢卖铁矿石的套利。
短期来看，在多空因素交织下，铁矿石期货有望维持震荡。考虑到河北唐山将于二三季度举行园博会，届时钢铁产量必将减少。因此，就中期而言，买螺纹钢1510合约卖铁矿石1509合约套利较为可靠。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。