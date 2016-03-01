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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 09:11 BJT

国信期货：多空拉锯大连铁矿石期货维持震荡

以下内容节选自3月1的《期货日报》：

最近，货币政策向宽松倾斜、财政政策力度加大、化解钢铁过剩产能、房地产市场大有起色等利好推高钢铁市场价格。但化解钢铁产能意味着铁矿石需求缩减，加上澳洲、巴西逐步恢复正常出口，后期铁矿石供应将增加。综合来看，铁矿石短期将以震荡为主，中期仍应维持买螺纹钢卖铁矿石的套利。

　　短期来看，在多空因素交织下，铁矿石期货有望维持震荡。考虑到河北唐山将于二三季度举行园博会，届时钢铁产量必将减少。因此，就中期而言，买螺纹钢1510合约卖铁矿石1509合约套利较为可靠。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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