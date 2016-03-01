瑞达期货：沪铜面临变盘，沪金回落整理

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
最近两周，沪铜1604合约价格维持窄幅横盘态势，向上面临36,600元/吨压制，向下受到35,500元/吨支撑。周一成交量明显放大，多空争夺有加剧倾向，价格面临变盘。布林通道开口维持收窄倾向，这意味着短期期货价格波动率下降。威廉指标滑向50这个中性值下方，短期多空动能平衡略偏空，未来一两个交易日的变化尤其重要。操作上，观望为宜。
最近，沪金1606合约在放出巨量后未能继续上攻，而是陷入回落整理状态，这说明市场短期出现超买，需要修正。强弱指标RSI也出现背离，因此技术上的短期调整在所难免。不过10日和20日等均线仍向上发散，并对期货价格形成支撑。操作上，背靠255元/克逢低买多。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。