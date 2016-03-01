瑞达期货：沪铜面临变盘，沪金回落整理

最近两周，沪铜1604合约价格维持窄幅横盘态势，向上面临36,600元/吨压制，向下受到35,500元/吨支撑。周一成交量明显放大，多空争夺有加剧倾向，价格面临变盘。布林通道开口维持收窄倾向，这意味着短期期货价格波动率下降。威廉指标滑向50这个中性值下方，短期多空动能平衡略偏空，未来一两个交易日的变化尤其重要。操作上，观望为宜。

最近，沪金1606合约在放出巨量后未能继续上攻，而是陷入回落整理状态，这说明市场短期出现超买，需要修正。强弱指标RSI也出现背离，因此技术上的短期调整在所难免。不过10日和20日等均线仍向上发散，并对期货价格形成支撑。操作上，背靠255元/克逢低买多。(完)