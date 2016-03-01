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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 09:14 BJT

长江期货：郑棉易跌难涨，保持谨慎偏空思路

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

近期，受抛储传言发酵和全球经济增长乏力等因素影响，投资者心态普遍悲观，郑棉价格持续下行。目前国储棉处于去库存周期中，在下游消费端出现改观之前，棉花价格易跌难涨，建议投资者保持谨慎偏空思维。

　　据中华全国商业信息中心的统计，春节黄金周期间（除夕至初六即2月7日—2月13日），全国百家重点大型零售企业零售额相比上年同期下降6.6%，增速跌至金融危机后的2009年的相同水平，比2015年春节黄金周降幅扩大4.8个百分点。零售业数据下滑拖累棉价，虽然棉花产量已经持续收缩，但在巨量库存面前，产量下滑对供需再平衡的影响有限，需求端的回暖才能真正支撑棉价。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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