长江期货：郑棉易跌难涨，保持谨慎偏空思路

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
近期，受抛储传言发酵和全球经济增长乏力等因素影响，投资者心态普遍悲观，郑棉价格持续下行。目前国储棉处于去库存周期中，在下游消费端出现改观之前，棉花价格易跌难涨，建议投资者保持谨慎偏空思维。
据中华全国商业信息中心的统计，春节黄金周期间（除夕至初六即2月7日—2月13日），全国百家重点大型零售企业零售额相比上年同期下降6.6%，增速跌至金融危机后的2009年的相同水平，比2015年春节黄金周降幅扩大4.8个百分点。零售业数据下滑拖累棉价，虽然棉花产量已经持续收缩，但在巨量库存面前，产量下滑对供需再平衡的影响有限，需求端的回暖才能真正支撑棉价。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。