《汇市简讯》美元/日圆弹离112.19，显见112.00前买气畅旺

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
0052GMT
* 据传日本退休基金及部份机构投资者伺机在下方低接
* 日本投资人目标瞄准112.00水位，而非海外市场所及112.50区域
* 美元自稍早低位112.19反弹的速度可望证实上述论点
* 然而有停止单看向美元跌破下档，市场在112.50上方压力沉重 * 分时图一目均衡转换线112.59将协助抑制涨势，100小时均线切入位在112.70 (完)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。