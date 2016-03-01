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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 09:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆弹离112.19，显见112.00前买气畅旺

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* 据传日本退休基金及部份机构投资者伺机在下方低接

* 日本投资人目标瞄准112.00水位，而非海外市场所及112.50区域

* 美元自稍早低位112.19反弹的速度可望证实上述论点

* 然而有停止单看向美元跌破下档，市场在112.50上方压力沉重 　　* 分时图一目均衡转换线112.59将协助抑制涨势，100小时均线切入位在112.70 　　(完)

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