中国债市动态：现券收益率及IRS窄幅波动，上日时隔四个月后央行宣布降准

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透上海3月1日 - 中国央行时隔四个月后宣布降准，银行间市场周二早盘现券收益率暂变动不大。交易人士表示，除10年期国开债活跃券自昨日收盘后小幅下行2-3个基点外，其余品种则波动有限；利率互换IRS上日亦下行三个基点左右，早盘则基本持稳。
他们并透露，公开市场不进行操作结果出来之后，债市收益率略有上行苗头，幅度在一个基点上下，暂不明显。
“(现券)早上没咋动吧，IRS昨天尾盘下3bp，一早都等着看公开市场吧，”上海一银行交易员称，10年国开收益率早上波动都在0.5个基点之内。
他并透露，公开市场不操作结果出来之后，现券略有上行苗头，目前幅度有限。
时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
在宣布降准后，中国央行周二表示，今日暂不开展公开市场逆回购操作，因银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱。据此计算，仅考虑公开市场逆回购到期一项，今日净回笼1,800亿元人民币。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1575%/3.1450%，上日尾盘为3.18%/3.1650%。(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。