中国债市动态：现券收益率及IRS窄幅波动，上日时隔四个月后央行宣布降准

路透上海3月1日 - 中国央行时隔四个月后宣布降准，银行间市场周二早盘现券收益率暂变动不大。交易人士表示，除10年期国开债活跃券自昨日收盘后小幅下行2-3个基点外，其余品种则波动有限；利率互换IRS上日亦下行三个基点左右，早盘则基本持稳。

他们并透露，公开市场不进行操作结果出来之后，债市收益率略有上行苗头，幅度在一个基点上下，暂不明显。

“(现券)早上没咋动吧，IRS昨天尾盘下3bp，一早都等着看公开市场吧，”上海一银行交易员称，10年国开收益率早上波动都在0.5个基点之内。

他并透露，公开市场不操作结果出来之后，现券略有上行苗头，目前幅度有限。

时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

在宣布降准后，中国央行周二表示，今日暂不开展公开市场逆回购操作，因银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱。据此计算，仅考虑公开市场逆回购到期一项，今日净回笼1,800亿元人民币。