《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国2月制造业和非制造业PMI刷新数年低点，稳增长压力升温

中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。

--中国经济：积极财政政策会更加有力，保持人民币在合理均衡水平稳定--总理

中国总理李克强表示，中国正处在经济转型和新旧动能转换的过程中，实施积极的财政政策还有较大空间，会更加有力。并重申保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国央行：全球货币政策分化带来挑战，人民币不存在持续贬值基础--副行长

中国央行副行长陈雨露周二表示，人民币汇率对一篮子货币基本保持稳定，不存在持续贬值基础。同时，全球主要发达经济体货币政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。

--中国央行：货币政策主要针对国内经济目标，资本流动不是主导因素--副行长

中国央行副行长陈雨露周二表示，中国货币政策主要还是针对国内的经济目标，当然也会关注跨国资本流动的因素。他在杭州举行的中美央行对话间隙接受路透采访时并强调，现在跨国资本流动不是影响中国货币政策的主导因素。

--《独家新闻》中国计划在未来两三年裁减500-600万国企员工--消息人士

据与中国领导层有联系的两位消息人士透露，作为抑制工业产能过剩和污染计划的一部分，中国政府计划在未来两三年内从“僵尸企业”中裁减500-600万名员工。

--中国经济：广东出台首个省级供给侧改革方案，三年基本实现僵尸企业出清

在中央推进供给侧结构性改革的号召之下，上海证券报周二报导，广东率先出台了首个省级供给侧改革总体方案，制定了三年时间内“去降补”的时间表和路线图，拟到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清。

--中国经济：今年保持价格基本稳定，加快电力、天然气等价改--发改委

中国国家发展和改革委员会周二表示，2016年将保持价格总水平基本稳定，加快推进电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革，清理规范不合理收费，健全成本价格监管制度。

--台湾央行：将在3月24日召开第一季理监事会，分析师称应会再降息

台湾央行一位官员周二表示，央行将在3月24日召开今年第一季理监事会议。分析师认为，央行应该会再降息半码(0.125个百分点)以刺激经济。

【金融】

--全球金融：迫于投资者压力，MSCI明晟剔除股权过于集中的香港成分股

指数开发商MSCI明晟表示，MSCI明晟指数周二共剔除了18家公司，其中包括高银地产和赌场运营商博华太平洋；目前投资者日益担忧香港上市公司的股权过于集中的问题。

【固定收益】

--中国公开市场：降准减轻滚动操作压力，逆回购暂退单日净回笼1,800亿

时隔四个月来中国央行首次降准，持续进行的公开市场逆回购操作在周二应声暂退。因降准今日生效，即使单日净回笼1,800亿元人民币，也未阻银行间资金市场进一步向宽，降准替代部分逆回购的作用十分明显。

--中国债市：上交所称公司债存量结构不合理，将坚决拒绝垃圾债--报载

中国证券时报周二援引上海证券交易所有关负责人表示，债券市场进入违约多发期，公司债目前存量结构不合理，不能搞成“垃圾债”市场，要重点营销央企；同时要求，券商不能重承销轻托管，应提升风控管理能力。

--新债招标：中国国开行中长期债需求仍欠佳，未受降准利好提振

尽管中国央行四个月来首次降准，但国家开发银行周二招标的四期债，除三年新发债发行情况尚可外，其余三期中长期增发债需求仍欠佳，七年品种和10年收益率更倒挂逾20基点(bp)。交易员认为，此次降准幅度不足以完全抵消市场资金缺口，且回购利率持稳，债市二级收益率探低后回升，显示市场信心明显不足。

--中国货币市场：降准替代逆回购释放流动性，净回笼未阻资金面向宽

中国银行间资金市场周二资金面出现改善，因央行宣布今日降准0.5个百分点，释放流动性大幅超过逆回购暂停导致的净回笼。交易员表示，逆回购未到期余额逾万亿，预计央行可能随时会根据市场需求，再进行逆回购操作。

--中国债市动态：降准未显提振现券收益率缓升，一级国开新债结果亦多走高

中国央行时隔四个月后降准，但未显提振作用，银行间市场周二收益率缓步攀升。交易人士表示，继宣布降准后，央行公开市场今日无操作，表明此次降准对冲逆回购到期意图明显，同时货币市场资金利率亦跌幅有限，对债市难有实质推动。

--新债招标：中国广东3-10年一般地方债利率较下限均上浮20个bp--业内人士

业内人士周二透露，中国广东省下午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率分别为2.74%、2.85%、3.07%和3.06%，较投标区间下限上浮20个基点(bp)，对应投标倍数2.26倍、1.82倍、1.85倍和1.76倍。

【外汇】

--中国汇市：降准首日人民币早盘随中间价反弹，两会临近汇率料续持稳

人民币兑美元即期周二早盘随中间价反弹，降准首日中间价强势调升结束五连跌，凸显央行维稳意图。交易员称，开盘后大行入市推高汇价，“配合”中间价力图淡化降准对汇市的负面影响，且人大和政协“两会”临近，汇率大概率继续持稳。

--人民币汇率：是否应该保持稳定是中国政府的选择--纽联储副总裁

正在中国杭州参加“中美央行高端对话”的美国纽约联储副总裁Alberto Musalem周二对路透表示，人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择，他本人不对此进行评论。

--离岸人民币：人民币稳居马来西亚与中港支付结算第二大活跃货币--SWIFT

环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，人民币稳居马来西亚与中国内地和香港支付结算货币第二位，而美元仍独占鳌头；数据显示，过去12个月马来西亚与中国内地和香港 的人民币支付结算数量增加68%，而过去3年来增加了214%。

【证券/行业】

--《综述》中国降准利好降临A股却坐怀不乱，短期料仍维持弱势震荡

中国央行四个月来再降存款准备金率的消息，为岌岌可危的A股市场注入一剂强心针。但从周二的大盘表现来看，降准利好仅仅是暂时刹住了A股的大跌，市场信心并未见根本性扭转。

--中国股市：沪综指缩量收升1.7%，券商及成长股领涨为降准利好增效

中国股市沪综指周二缩量收升1.7%。分析师指出，中国降准有助于安抚市场紧张情绪，但市场信心难以马上扭转，大多交易时间大盘窄幅波动；尾市券商股及成长股的领涨，令市场活跃度上升，大盘升势有所加快。

--中港证券：沪股通2月总成交金额按月大减31%，惟仍有轻微净流入

据香港联交所每月统计显示，2016年2月沪港通北向A股交易（沪股通）总成交金额按月下降31%，惟仍录得轻微净流入。

--中国房地产：2月百城住宅均价环比上涨0.60%，同比上涨5.25%--中指院

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11,092元人民币/平方米，环比上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18个百分点。从涨跌城市个数看，61个城市环比上涨，38个城市环比下跌，1个城市持平。

--中港个股：中国国航购买12架空客A330-300飞机，三年内分批交付

中国国际航空股份有限公司周一晚公告称，公司与空中客车公司周一已签订协议，向空客公司购买12架空客A330-300飞机，这些飞机计划自今年起的三年内分批交付。

--中港个股：中信证券称大股东中信有限近日增持1.1亿A股，未来择机续增持

中国最大券商--中信证券股份有限公司周一晚间公告称，第一大股东中国中信有限公司上周五和周一在二级市场增持公司1.11亿A股。未来，中信有限将视情况择机继续增持公司A股。

--香港新股：浙商银行董事长称IPO正按计划推进，并无推迟一说

针对有媒体称，于去年底在港交所递交上市申请的中国浙商银行推迟了原定于2月29日举行的投资人预路演，因有潜在的基石投资者通知承销商指资金跨境遇阻，浙商银行董事长沈仁康周二表示，上述报导不实，该行上市进程正按计划顺利推进，并无推迟之说。

--中国个股：众信旅游以26亿元并购华远国旅，携程将成公司大股东

中国北京众信国际旅行社股份有限公司周一晚间刊登公告称，拟以增发股份和现金相结合的形式收购华远国旅，后者估值26亿元人民币；华远国旅的第一大股东上海携程将成为众信旅游的重要股东。

--中港个股：招商局集团持股30.06%跃身成为招商银行实际控制人

中国股份制银行--招商银行周二公告，国务院国资委已于去年年底批复，以无偿划转方式将中外运长航整体划入招商局集团。至此，招商局集团将成为招商银行实际控制人，可控股达30.06%。

--中港基金：富兰克林邓普顿首支南下基金本月开售，专注A股长线投资

环球基金公司--富兰克林邓普顿投资周二称，根据中港基金互认安排而创立的首支南下基金本月开售，为香港长线投资者提供A股入市良机。

--欧洲个股：空中客车预计经济放缓不会对中国飞机市场造成严重冲击

欧洲飞机制造商--空中客车(空中巴士/Airbus)称，预计中国航空市场受到该国经济放缓冲击相对较小，未来20年新飞机需求料达5,400架。中国为世界第二大航空市场。

--英国企业：劳合社预计今年在中国的保费收入增长逾一倍--主席

英国最大的保险组织--劳合社的中国业务将进入加速期。劳合社全球主席约翰˙纳尔逊（John Nelson）周二表示，其中国公司今年的保费收入将超过25亿元人民币，较2015年9亿元左右的规模增加一倍多。 （完） (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)