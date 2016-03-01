英国经济：2月民间部门增长持续受抑，经济增长依然低迷--CBI

路透伦敦3月1日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的调查报告显示，继1月创下近三年最慢增速后，英国2月民间部门增长依然低迷，进一步表明英国经济放缓。

CBI称2月月度增长指标从1月的正6小升至正8，但低于去年全年和2014年的水平。