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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 09:45 BJT

英国经济：2月民间部门增长持续受抑，经济增长依然低迷--CBI

路透伦敦3月1日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的调查报告显示，继1月创下近三年最慢增速后，英国2月民间部门增长依然低迷，进一步表明英国经济放缓。

CBI称2月月度增长指标从1月的正6小升至正8，但低于去年全年和2014年的水平。

“英国经济今年开局增长缓慢，2月增长依然低迷，”CBI旗下经济分析主管Rain Newton-Smith称。

“鉴于金融市场动荡后今年全球风险增加，企业将密切关注国内经济活动可能受到的任何影响。”

过去几年，英国经济增长强于其他几乎所有的发达经济体，但2015年底时经济增长放缓。

CBI表示，除了全球经济增长放缓外，围绕英国6月23日退出欧盟公投的不确定性可能也会损及2016年经济增长，不过企业投资意愿稳固。

CBI调查发现，2月对未来三个月的产出预期指数升至正19，1月为正13。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)

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