英国经济：2月民间部门增长持续受抑，经济增长依然低迷--CBI

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路透伦敦3月1日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的调查报告显示，继1月创下近三年最慢增速后，英国2月民间部门增长依然低迷，进一步表明英国经济放缓。
CBI称2月月度增长指标从1月的正6小升至正8，但低于去年全年和2014年的水平。
“英国经济今年开局增长缓慢，2月增长依然低迷，”CBI旗下经济分析主管Rain Newton-Smith称。
“鉴于金融市场动荡后今年全球风险增加，企业将密切关注国内经济活动可能受到的任何影响。”
过去几年，英国经济增长强于其他几乎所有的发达经济体，但2015年底时经济增长放缓。
CBI表示，除了全球经济增长放缓外，围绕英国6月23日退出欧盟公投的不确定性可能也会损及2016年经济增长，不过企业投资意愿稳固。
CBI调查发现，2月对未来三个月的产出预期指数升至正19，1月为正13。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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