日本已公布经济指标--2016/3/1

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.4% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.1% -0.1% 3月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 持平 +0.1% 3月24日 -- 工业生产(m/m) 1月 +3.7% -1.7% r 3月15日 -- 失业率 1月 3.2% @ 3.3% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,459 顺差1,402 3月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 -3.1% -4.4% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。