重发-《图表新闻》英国宣布退欧公投日期后，英镑净空仓降至六周低点

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
(重发调整文内图表下方一段的格式)
路透伦敦2月29日 - 英镑受英国脱欧疑虑垄罩之际，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客押注英镑将贬值的净空仓降至六周最低。
英镑兑美元在上周初始下跌约0.03美元。CFTC截至上周二的数据显示，英镑净空仓从36,300口减少至32,628口。
这两个净空仓均代表其规模略超过20亿英镑。而之前英镑在2010年及2013年贬值时，净空仓纪录高位约是此规模的两倍。
上图显示，最新的净空仓数量也低于1月底时的47,537口--规模略低于30亿英镑。
这些数据与来自大型银行销售部门的轶闻报告一道显示，自英国宣布将在6月23日举行是否退欧的公投以来，投机型的基金投资者并未太把这个消息当回事。
即期英镑汇率上周触及七年低点，兑美元距离1980年代中期跌向平价水平时所创的纪录低点不到0.03美元。
英镑周一报约1.3850美元，亚洲时段低点为1.3841。 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。