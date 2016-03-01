重发-《图表新闻》英国宣布退欧公投日期后，英镑净空仓降至六周低点

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路透伦敦2月29日 - 英镑受英国脱欧疑虑垄罩之际，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客押注英镑将贬值的净空仓降至六周最低。

英镑兑美元在上周初始下跌约0.03美元。CFTC截至上周二的数据显示，英镑净空仓从36,300口减少至32,628口。

这两个净空仓均代表其规模略超过20亿英镑。而之前英镑在2010年及2013年贬值时，净空仓纪录高位约是此规模的两倍。

图表：tmsnrt.rs/1ThjgqH

上图显示，最新的净空仓数量也低于1月底时的47,537口--规模略低于30亿英镑。

这些数据与来自大型银行销售部门的轶闻报告一道显示，自英国宣布将在6月23日举行是否退欧的公投以来，投机型的基金投资者并未太把这个消息当回事。

即期英镑汇率上周触及七年低点，兑美元距离1980年代中期跌向平价水平时所创的纪录低点不到0.03美元。