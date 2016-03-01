港报社评：勇武问政抬头，管治响起警号--信报3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
立法会新界东补选结果揭盅，赢家是公民党的杨岳桥，以一万票之差压倒民建联的周浩鼎，前者得票超过十六万，后者则逾十五万。这次补选主要焦点除了传统泛民凭着杨岳桥保住关键一席之外，还有本土民主前线的梁天琦急速冒起，得票是超乎预期的六万六千多，位居第三的他远远抛离曾经做过立法会议员的新思维黄成智，也比当了八年多区议员的方国珊的票数多出一倍。
杨岳桥当选，算得上是正常结果，因为新界东一向被视作传统泛民票仓，然而梁天琦的一鸣惊人，却有很多值得探讨的空间。
梁天琦今次得票比率逾百分之十五，可说已超额完成任务，如果考虑到公民党和泛民盟友鼓吹的「大局为重」策略性投票，相信梁天琦其实或可得到更多票数。拉票工程如火如荼之际，有人认为同属反对派的杨岳桥与梁天琦是鹬蚌相争，周浩鼎会渔人得利，所以为杨岳桥站台的一众泛民政党合力呼吁选民集中票源；部分选民接受访问之时坦言，虽然心里支持梁天琦，但为了不让建制派得逞，票却投给了杨岳桥，亦即是「含泪投给较有机会赢的一个」。由此推论，杨岳桥得票中不乏「大局为重票」，梁天琦的支持率实际上不止百分之十五。换言之，本土派的吸票能力不容等闲视之，甚至可以理解为旺角骚乱催生了勇武问政抬头。
对于自己得票排第三，梁天琦认为是对特区政府的警示：「人民唔会害怕呢个政府，政府应该害怕人民，无论政府点打压，我哋会反抗到底。」他说过往政府、政党、政客，甚至主流传媒都形容本土派是「暴徒」，「今日我哋攞到六万六千人授权，证实主流绝对唔系大晒」。
无可否认，本土派的崛起确是对特区政府的警示，尽管当选的是坚持「有底线」的杨岳桥，显示大部分香港人仍然不站在暴力抗争那一边，但摆明「无底线」的本土派经过旺角砖头横飞的那一夜，支持度不减反增，尤其是赢得年轻一代的认同，香港未来的政治前途绝对是风云骤变。
本来立场激进的立法会议员，例如社民连梁国雄和人民力量陈志全，在这次补选之中支持杨岳桥，假如现已证明也有市场的本土派，在今年九月立法会选举一鼓作气，真的拿下议席，届时「激进」的定义是否要重新改写？会不会出现你激我更激的趋势？又或者，届时将形成梁天琦口中的「三轴鼎立」，不再是泛民与建制派对决那么简单，香港政治版图上将会增添一个与泛民理念不同的本土派，反对政府阵营也分裂出更多派别来了。
须知道，九月正式选举不再是补选的单议席单票制，采用的是比例代表制，得票率达到百分之五至八已有机会入局，因此本土派未尝不可以挟着如今的声势赢得议席。不过，话又得说回来，九月新界东选区将会有不少激进泛民候选人，包括社民连、人民力量和新民主同盟等，加上本民前、热血公民、学民思潮等强烈本土主义团体，以及伞后组织如青年新政等等的话，票源摊薄，梁天琦能否排众而出仍未可料。
这次补选标榜中间派温和路线的黄成智，只获一万七千票，得票率仅百分之四，稍高于被没收五万元选举保证金的百分之三门槛而已。报称独立的方国珊好一点，但亦只得三万三千票。显然地，社会撕裂与人心分化导致非黑即白的政治气氛，不利于左右不逢源的中间派。
总的来说，杨岳桥在补选中胜出，加上主张无底线抗争的梁天琦代表本土派赢得百分之十五支持率，证明特首梁振英所倡议的vote them out（用选票将泛民逐出议会）不怎么管用。如果特区政府不放下凡事敌我分明的斗争心态，仍然以为「严拿暴徒」就足以「促进和谐」，连旺角骚乱的成因也拒绝委托法官独立调查以了解真相，那么乱七八糟的政局不可能拨乱反正。
一言以蔽之，即使大部分香港人不支持暴力，但在管治响起警号而没有正本清源、拨乱反正的情况之下，谁也无法阻止愈来愈多人罔顾大局，愤然走上更加激进抗争之路。
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