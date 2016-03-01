港报社评：勇武问政抬头，管治响起警号--信报3月1日

立法会新界东补选结果揭盅，赢家是公民党的杨岳桥，以一万票之差压倒民建联的周浩鼎，前者得票超过十六万，后者则逾十五万。这次补选主要焦点除了传统泛民凭着杨岳桥保住关键一席之外，还有本土民主前线的梁天琦急速冒起，得票是超乎预期的六万六千多，位居第三的他远远抛离曾经做过立法会议员的新思维黄成智，也比当了八年多区议员的方国珊的票数多出一倍。

杨岳桥当选，算得上是正常结果，因为新界东一向被视作传统泛民票仓，然而梁天琦的一鸣惊人，却有很多值得探讨的空间。

梁天琦今次得票比率逾百分之十五，可说已超额完成任务，如果考虑到公民党和泛民盟友鼓吹的「大局为重」策略性投票，相信梁天琦其实或可得到更多票数。拉票工程如火如荼之际，有人认为同属反对派的杨岳桥与梁天琦是鹬蚌相争，周浩鼎会渔人得利，所以为杨岳桥站台的一众泛民政党合力呼吁选民集中票源；部分选民接受访问之时坦言，虽然心里支持梁天琦，但为了不让建制派得逞，票却投给了杨岳桥，亦即是「含泪投给较有机会赢的一个」。由此推论，杨岳桥得票中不乏「大局为重票」，梁天琦的支持率实际上不止百分之十五。换言之，本土派的吸票能力不容等闲视之，甚至可以理解为旺角骚乱催生了勇武问政抬头。

对于自己得票排第三，梁天琦认为是对特区政府的警示：「人民唔会害怕呢个政府，政府应该害怕人民，无论政府点打压，我哋会反抗到底。」他说过往政府、政党、政客，甚至主流传媒都形容本土派是「暴徒」，「今日我哋攞到六万六千人授权，证实主流绝对唔系大晒」。

无可否认，本土派的崛起确是对特区政府的警示，尽管当选的是坚持「有底线」的杨岳桥，显示大部分香港人仍然不站在暴力抗争那一边，但摆明「无底线」的本土派经过旺角砖头横飞的那一夜，支持度不减反增，尤其是赢得年轻一代的认同，香港未来的政治前途绝对是风云骤变。

本来立场激进的立法会议员，例如社民连梁国雄和人民力量陈志全，在这次补选之中支持杨岳桥，假如现已证明也有市场的本土派，在今年九月立法会选举一鼓作气，真的拿下议席，届时「激进」的定义是否要重新改写？会不会出现你激我更激的趋势？又或者，届时将形成梁天琦口中的「三轴鼎立」，不再是泛民与建制派对决那么简单，香港政治版图上将会增添一个与泛民理念不同的本土派，反对政府阵营也分裂出更多派别来了。

须知道，九月正式选举不再是补选的单议席单票制，采用的是比例代表制，得票率达到百分之五至八已有机会入局，因此本土派未尝不可以挟着如今的声势赢得议席。不过，话又得说回来，九月新界东选区将会有不少激进泛民候选人，包括社民连、人民力量和新民主同盟等，加上本民前、热血公民、学民思潮等强烈本土主义团体，以及伞后组织如青年新政等等的话，票源摊薄，梁天琦能否排众而出仍未可料。

这次补选标榜中间派温和路线的黄成智，只获一万七千票，得票率仅百分之四，稍高于被没收五万元选举保证金的百分之三门槛而已。报称独立的方国珊好一点，但亦只得三万三千票。显然地，社会撕裂与人心分化导致非黑即白的政治气氛，不利于左右不逢源的中间派。

总的来说，杨岳桥在补选中胜出，加上主张无底线抗争的梁天琦代表本土派赢得百分之十五支持率，证明特首梁振英所倡议的vote them out（用选票将泛民逐出议会）不怎么管用。如果特区政府不放下凡事敌我分明的斗争心态，仍然以为「严拿暴徒」就足以「促进和谐」，连旺角骚乱的成因也拒绝委托法官独立调查以了解真相，那么乱七八糟的政局不可能拨乱反正。

一言以蔽之，即使大部分香港人不支持暴力，但在管治响起警号而没有正本清源、拨乱反正的情况之下，谁也无法阻止愈来愈多人罔顾大局，愤然走上更加激进抗争之路。

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