港报社评：暴力抬头港独隐现，补选折射情势诡谲--明报3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
泛民主派历来在新界东地区直选有较明显优势，因此今次立法会议席补选，公民党的杨岳桥胜选是正常结果。不过，标榜暴力、不讳言认同港独的本土派候选人梁天琦获得超过6万票（约投票人数15%），不单显示本土派在政坛迅速崛起，同时折射出更深层次意涵。这显示有不少选民并未抗拒暴力港独，反而把选票投给以此为卖点的梁天琦；这种情况使人忐忑不安。香港事态演变至走向暴力与反暴力、港独与反港独斗争的可能性愈来愈高，这是最坏的发展，目前看不到有什么办法可以扭转局面，香港前途使人忧疑困惑。
鼓吹暴力认同港独，梁天琦仍高票落选
民建联的周浩鼎代表建制阵营出选，获得接近35%选票，算是稳住了基本盘。泛民阵营未能怎样开拓票源，梁天琦所得约6.6万票，主要来自泛民原有支持者。今次补选，泛民激进派并未派员参选，选举结果若说泛民板块已经重组，言之尚早。今后政局会否出现如梁天琦所说建制阵营、泛民与本土派「鼎足而立」格局，尚待观察。不过，补选结果将会激发更多人以本土旗号参政、参选，因此9月的立法会选举势必竞逐激烈，其中传统泛民、激进派与本土派会否协调或相互抵消，值得密切关注。
梁天琦是迄今所见历来立场最偏激的候选人，他代表的本土民主前线是最偏激的政团。旺角暴乱一役，梁天琦被拘捕和被检控，他在记者会声言抗争无底线，甚至指记者被袭击是沙石等说法，暴露他对暴力的追求和鼓动。另外，他和「本土前」其他成员并未排拒港独，认为这是选项之一。因此，历来港人抗拒的暴力、忌讳的港独，就梁天琦而言，竟然是他赢取政治本钱的诉求。梁天琦是政治初哥，没有被改变的问题，一贯被认为离经叛道的政治立场却为他争得高选票，看来是他的主张改变了一些人，使这些人支持他的暴力港独路线。只是为什么？值得深思。
补选结果，有意见认为是对政局无力感的逆反行为，有说法认为是对特首梁振英管治的反弹；诸如此类可能都是原因之一。除此之外，或与社会整体氛围未清晰与暴力和港独切割，也有一定关系。旺角暴乱，暴力的暴烈程度使人震惊，但是就这次暴乱的取态而沦为建制阵营和泛民阵营的角力议题，建制是谴责暴力，泛民说原则上反对暴力，然后话锋一转又把矛头指向政府或梁振英，宛如说成「暴力有理」。
另外在占领运动之后，藉本土包装的分离倾向，逐渐滑向港独，社会上不少年轻人视之为时髦潮流，部分学生组织负责人甚至认同港独，有人更抛出香港「脱中」的时间表和路线图。就此，过去社会上许多人认为港独只是一小撮人的主张，不足为患；此外，泛民中人对于港独清晰表态的少，模糊含混的多，例如有泛民耆老就港独的说法是「并非可行出路」，却未斩钉截铁反对。这种社会整体对港独势头的麻痹大意，被认为给本土派操作港独创造了空间。
港独死路一条，切勿养痈为患
过去一段时间，暴力与港独在政治斗争之下呈现滋长之势，许多人舍弃和平理性非暴力，而港独走到台前，有人认为可藉此迫使北京让步，「本土前」则成为这个特定时空的产物，在整体事态危疑诡谲之中找到了生存发展空间。今次补选，梁天琦以得票第三高票落败，给一些人释出的信息是暴力和港独有选票、有市场，这情况宛如打开了潘朵拉的盒子，立法会选举将使这条路线持续深化。因此，未来香港将有暴力与反暴力、港独与反港独斗争，这种30多年来从未预期出现的最坏情况已经近在眉睫，这是对香港的严峻挑战，今后整体社会必须认真面对，勿再继续养痈为患。
港独之于香港，并非可行与否的问题，而是绝对不应该碰触。这是因为若把港独操作为选项，必然触动北京的神经，必然会有强烈反制，届时连「一国两制」也可能受到冲击。可以肯定的说，港独会给香港带来灾难，是死路一条！现在不乏年轻人对港独跃跃欲试，整体社会应该大声疾呼警醒他们，向他们的冒进说「不」！另外，政客千万不要有利用港独牟取政治本钱之想，火中取栗不仅伤害自身，也会伤害香港。未来的日子，反暴力与反港独必须成功，否则香港将万劫不复。
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