港报社评：暴力抬头港独隐现，补选折射情势诡谲--明报3月1日

泛民主派历来在新界东地区直选有较明显优势，因此今次立法会议席补选，公民党的杨岳桥胜选是正常结果。不过，标榜暴力、不讳言认同港独的本土派候选人梁天琦获得超过6万票（约投票人数15%），不单显示本土派在政坛迅速崛起，同时折射出更深层次意涵。这显示有不少选民并未抗拒暴力港独，反而把选票投给以此为卖点的梁天琦；这种情况使人忐忑不安。香港事态演变至走向暴力与反暴力、港独与反港独斗争的可能性愈来愈高，这是最坏的发展，目前看不到有什么办法可以扭转局面，香港前途使人忧疑困惑。

鼓吹暴力认同港独，梁天琦仍高票落选

民建联的周浩鼎代表建制阵营出选，获得接近35%选票，算是稳住了基本盘。泛民阵营未能怎样开拓票源，梁天琦所得约6.6万票，主要来自泛民原有支持者。今次补选，泛民激进派并未派员参选，选举结果若说泛民板块已经重组，言之尚早。今后政局会否出现如梁天琦所说建制阵营、泛民与本土派「鼎足而立」格局，尚待观察。不过，补选结果将会激发更多人以本土旗号参政、参选，因此9月的立法会选举势必竞逐激烈，其中传统泛民、激进派与本土派会否协调或相互抵消，值得密切关注。

梁天琦是迄今所见历来立场最偏激的候选人，他代表的本土民主前线是最偏激的政团。旺角暴乱一役，梁天琦被拘捕和被检控，他在记者会声言抗争无底线，甚至指记者被袭击是沙石等说法，暴露他对暴力的追求和鼓动。另外，他和「本土前」其他成员并未排拒港独，认为这是选项之一。因此，历来港人抗拒的暴力、忌讳的港独，就梁天琦而言，竟然是他赢取政治本钱的诉求。梁天琦是政治初哥，没有被改变的问题，一贯被认为离经叛道的政治立场却为他争得高选票，看来是他的主张改变了一些人，使这些人支持他的暴力港独路线。只是为什么？值得深思。

补选结果，有意见认为是对政局无力感的逆反行为，有说法认为是对特首梁振英管治的反弹；诸如此类可能都是原因之一。除此之外，或与社会整体氛围未清晰与暴力和港独切割，也有一定关系。旺角暴乱，暴力的暴烈程度使人震惊，但是就这次暴乱的取态而沦为建制阵营和泛民阵营的角力议题，建制是谴责暴力，泛民说原则上反对暴力，然后话锋一转又把矛头指向政府或梁振英，宛如说成「暴力有理」。

另外在占领运动之后，藉本土包装的分离倾向，逐渐滑向港独，社会上不少年轻人视之为时髦潮流，部分学生组织负责人甚至认同港独，有人更抛出香港「脱中」的时间表和路线图。就此，过去社会上许多人认为港独只是一小撮人的主张，不足为患；此外，泛民中人对于港独清晰表态的少，模糊含混的多，例如有泛民耆老就港独的说法是「并非可行出路」，却未斩钉截铁反对。这种社会整体对港独势头的麻痹大意，被认为给本土派操作港独创造了空间。

港独死路一条，切勿养痈为患

过去一段时间，暴力与港独在政治斗争之下呈现滋长之势，许多人舍弃和平理性非暴力，而港独走到台前，有人认为可藉此迫使北京让步，「本土前」则成为这个特定时空的产物，在整体事态危疑诡谲之中找到了生存发展空间。今次补选，梁天琦以得票第三高票落败，给一些人释出的信息是暴力和港独有选票、有市场，这情况宛如打开了潘朵拉的盒子，立法会选举将使这条路线持续深化。因此，未来香港将有暴力与反暴力、港独与反港独斗争，这种30多年来从未预期出现的最坏情况已经近在眉睫，这是对香港的严峻挑战，今后整体社会必须认真面对，勿再继续养痈为患。

港独之于香港，并非可行与否的问题，而是绝对不应该碰触。这是因为若把港独操作为选项，必然触动北京的神经，必然会有强烈反制，届时连「一国两制」也可能受到冲击。可以肯定的说，港独会给香港带来灾难，是死路一条！现在不乏年轻人对港独跃跃欲试，整体社会应该大声疾呼警醒他们，向他们的冒进说「不」！另外，政客千万不要有利用港独牟取政治本钱之想，火中取栗不仅伤害自身，也会伤害香港。未来的日子，反暴力与反港独必须成功，否则香港将万劫不复。

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