港报社评：补选启示：建制增信心，激进须遏制--文汇报3月1日

新界东补选，民建联候选人周浩鼎仅以不足3个百分点得票率的细微差距惜败。在传统反对派和激进派的「票仓」取得如此不俗战绩，建制派对未来选举相信会更添信心。

总结补选结果，可以得出三点启示：一是建制派选举工程不俗，成功树立新一代从政者专业、清新、与时俱进的形象；第二，建制派团结一致，众志成城，敢于迎难而上打硬仗；第三，「反暴力、行正路」理念得到越来越多选民认同，争取到中间选民的支持。与此同时，激进「本土」势力的冒起值得警惕，这股政治势力对香港社会和谐稳定构成严重威胁，对香港政治生态的变化影响深远。面对这个警号，广大市民、尤其是「沉默的大多数」不能再袖手旁观，应该坚定地站出来，共同遏止激进暴力文化泛滥，扞卫香港法治、理性、包容的核心价值。

经过去年区议会选举，政坛新老交替成为各政党不可回避的议题，政坛新陈代谢进程加快。此次补选，建制派把握难得的「练兵」机会，成功推出新一代从政者的代表。民建联、工联会及所有建制派阵营的重量级人物不断为周浩鼎站台，各助选团队在全港各区落力宣传，营造建制派齐心协力的选举气氛，在短时间内迅速提升周浩鼎的知名度。而周浩鼎以年轻专业的形象，经常出席大小论坛，不时与反对派舌战激辩，展示良好的应变能力及综合素质。选举结束后，周浩鼎表示，尊重选民选择，会检视反思自己不足之处，继续服务市民。这更加显示了建制派的胸襟和承担，选举志在服务市民、建设香港。

新界东一向是反对派的传统「票仓」，2012年立法会选举，反对派总得票数超出建制派8万之多。建制派、周浩鼎一早预见此次补选形势严峻，是一场硬仗。建制派提出「珍惜香港．行正路」的口号，正是道出大多数香港市民渴望社会放下政争、让香港重回正轨的心声。旺角暴乱之后，周浩鼎及建制派旗帜鲜明反暴力，立场坚定支持尊重法治的香港核心价值，更赢得不少中间选民的好感和支持。

此次补选，公民党杨岳桥以逾16万票当选，得票率为37.2%，加上本土民主前线梁天琦，两者合共为约52.6%，低于2012年立法会选举新界东反对派的54.17%；反对派在2012年得票为25万多，如今只得22万多；反观建制派，2012年选举在新界东共得票13万多，现在则有15万多，增加了近2万票，支持率为34.8%，也提高两个百分点。在投票率较低的情况下，反对派和建制派此消彼长，周浩鼎高票落选，说明支持香港繁荣稳定的力量持续壮大，建制派对未来应该更有信心，可以精心部署，力争9月份的立法会选战取得佳绩，让更多扞卫法治、拒绝暴力的民意代表进入立法会，为特区政府施政保驾护航，保障香港的繁荣稳定。

值得留意的是，代表激进「本土」的参选人梁天琦得票排名第三，有6万多选票，他更因此声言，「本土派」已成为足以与建制派、反对派「分庭抗礼」的「第三势力」。激进「本土」势力打着维护「本土」利益的旗号，实际上公然违法，采取「无底线」的暴力抗争，旺角暴乱就是激进「本土」势力有组织、有预谋的乱港暴行。

他们的冒起，给社会带来了一定的忧虑，如果中间选民对违法暴力行为仍保持沉默，任由激进「本土」势力坐大，迷惑更多年轻人成为支持者和追随者，误入歧途，靠暴力表达、争取诉求，香港前景堪虞。不想香港的繁荣稳定毁于一旦，中间选民不仅要表达忧虑，更要大声向暴力说不，用选票阻止激进「本土」势力胡作非为。

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