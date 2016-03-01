港报社评：补选启示：建制增信心，激进须遏制--文汇报3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
新界东补选，民建联候选人周浩鼎仅以不足3个百分点得票率的细微差距惜败。在传统反对派和激进派的「票仓」取得如此不俗战绩，建制派对未来选举相信会更添信心。
总结补选结果，可以得出三点启示：一是建制派选举工程不俗，成功树立新一代从政者专业、清新、与时俱进的形象；第二，建制派团结一致，众志成城，敢于迎难而上打硬仗；第三，「反暴力、行正路」理念得到越来越多选民认同，争取到中间选民的支持。与此同时，激进「本土」势力的冒起值得警惕，这股政治势力对香港社会和谐稳定构成严重威胁，对香港政治生态的变化影响深远。面对这个警号，广大市民、尤其是「沉默的大多数」不能再袖手旁观，应该坚定地站出来，共同遏止激进暴力文化泛滥，扞卫香港法治、理性、包容的核心价值。
经过去年区议会选举，政坛新老交替成为各政党不可回避的议题，政坛新陈代谢进程加快。此次补选，建制派把握难得的「练兵」机会，成功推出新一代从政者的代表。民建联、工联会及所有建制派阵营的重量级人物不断为周浩鼎站台，各助选团队在全港各区落力宣传，营造建制派齐心协力的选举气氛，在短时间内迅速提升周浩鼎的知名度。而周浩鼎以年轻专业的形象，经常出席大小论坛，不时与反对派舌战激辩，展示良好的应变能力及综合素质。选举结束后，周浩鼎表示，尊重选民选择，会检视反思自己不足之处，继续服务市民。这更加显示了建制派的胸襟和承担，选举志在服务市民、建设香港。
新界东一向是反对派的传统「票仓」，2012年立法会选举，反对派总得票数超出建制派8万之多。建制派、周浩鼎一早预见此次补选形势严峻，是一场硬仗。建制派提出「珍惜香港．行正路」的口号，正是道出大多数香港市民渴望社会放下政争、让香港重回正轨的心声。旺角暴乱之后，周浩鼎及建制派旗帜鲜明反暴力，立场坚定支持尊重法治的香港核心价值，更赢得不少中间选民的好感和支持。
此次补选，公民党杨岳桥以逾16万票当选，得票率为37.2%，加上本土民主前线梁天琦，两者合共为约52.6%，低于2012年立法会选举新界东反对派的54.17%；反对派在2012年得票为25万多，如今只得22万多；反观建制派，2012年选举在新界东共得票13万多，现在则有15万多，增加了近2万票，支持率为34.8%，也提高两个百分点。在投票率较低的情况下，反对派和建制派此消彼长，周浩鼎高票落选，说明支持香港繁荣稳定的力量持续壮大，建制派对未来应该更有信心，可以精心部署，力争9月份的立法会选战取得佳绩，让更多扞卫法治、拒绝暴力的民意代表进入立法会，为特区政府施政保驾护航，保障香港的繁荣稳定。
值得留意的是，代表激进「本土」的参选人梁天琦得票排名第三，有6万多选票，他更因此声言，「本土派」已成为足以与建制派、反对派「分庭抗礼」的「第三势力」。激进「本土」势力打着维护「本土」利益的旗号，实际上公然违法，采取「无底线」的暴力抗争，旺角暴乱就是激进「本土」势力有组织、有预谋的乱港暴行。
他们的冒起，给社会带来了一定的忧虑，如果中间选民对违法暴力行为仍保持沉默，任由激进「本土」势力坐大，迷惑更多年轻人成为支持者和追随者，误入歧途，靠暴力表达、争取诉求，香港前景堪虞。不想香港的繁荣稳定毁于一旦，中间选民不仅要表达忧虑，更要大声向暴力说不，用选票阻止激进「本土」势力胡作非为。
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