金属期市：伦铜下滑，因中国制造业活动放缓

美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。

印尼议员希望9月前能修订该国的资源规定，此举可能会包括放宽镍和铜等矿石出口的限制，好让美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和其他矿商有时间和资金修建冶炼厂。