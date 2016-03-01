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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 10:00 BJT

金属期市：伦铜下滑，因中国制造业活动放缓

中国2月财新制造业PMI降至五个月最低水平，产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。制造业经营环境持续恶化，需要政府加大稳增长支持力度。

中国央行四个月后再度出手，决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。

美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。

印尼议员希望9月前能修订该国的资源规定，此举可能会包括放宽镍和铜等矿石出口的限制，好让美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和其他矿商有时间和资金修建冶炼厂。

全球最大铜生产国智利周一表示，1月铜产量为453,638吨，较上年同期减少近14%，因一年来铜价持续低迷迫使矿商减少产量。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 白云)

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