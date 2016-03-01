金属期市：伦铜下滑，因中国制造业活动放缓

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
中国2月财新制造业PMI降至五个月最低水平，产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。制造业经营环境持续恶化，需要政府加大稳增长支持力度。
中国央行四个月后再度出手，决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。
美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。
印尼议员希望9月前能修订该国的资源规定，此举可能会包括放宽镍和铜等矿石出口的限制，好让美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和其他矿商有时间和资金修建冶炼厂。
全球最大铜生产国智利周一表示，1月铜产量为453,638吨，较上年同期减少近14%，因一年来铜价持续低迷迫使矿商减少产量。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 白云)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。