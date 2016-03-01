港报社评：补选结果显泛民困局--星岛日报3月1日

立法会新界东补选，建制派落败，从得票率看仍然保住票源，反而胜出选举的传统泛民阵营，有部分选票流失去了激进本土派，进一步凸显传统泛民要走和平理性路綫的艰难前景。 今次选举的最大赢家，是本土民主前线的梁天琦，以及他代表的激进暴力政治团体。梁天琦得到六万六千票后，已经有其他激进团体表示，要在全部五个选区都派人参加九月的立法会大选。无论到时会否出现不同激进团体同区互撼之局，传统泛民都要面对遭大量分薄票源的危机。 传统泛民政党为怕流失年轻族群的选票，在今次选举中没有大力抨击暴力主张，选后还表示相当赞赏梁天琦，避免对立。 激进新势力抢夺话语权 但是，无论传统泛民如何向激进派靠拢，都不会够「激」。早前梁天琦指自己如果晋身立法会将占领主席台，上星期六的立法会财务委员会会议中即有泛民议员偷桥做了，之后会议改地点拒让八位冲击议员进场，梁天琦昨日就批评他们怎不强硬冲进去。 港人希望对政府维持强大的制衡力量，故传统泛民多年来得到一定支持；不过，占领运动以来，他们在这方面的主导权和话语权受到年轻世代的重大挑战，不断削弱，激进思潮的影响力则不断增加，不但在行动上激进，在信念上更偏向港独等分离主义主张。如果以他们的逻辑来判断「爱港」和「卖港」，香港与内地的关系必然愈来愈紧张，最后变成「害港」。 激进人士挖不到建制派的选票，要扩展实力，就向泛民票仓下手，以及发掘首投族票源。传统泛民几大政党由于各有盘算，为怕流失票源及受到激进人士狙击，没有一致强力向「无底綫」抗争说不，反而在不同程度上被激进势力牵着鼻子走，显得优柔寡断，落得两面不讨好。 应与暴力港独划清界綫 传统泛民不与激进人士划清界綫，对争取民主等方面的话语权正日渐旁落。有人希望走出死胡同，例如今次参选的新思维黄成智，就是希望在政治生态两极化之际另辟一条中间路綫，可是得票率仅得百分之四。 今秋立法会选举，传统泛民不但会受到更多激进人士挑战，一些标榜独立而较为亲建制派阵营的人士，亦会设法吸纳一些不满泛民「激进化」者的中间选民选票。 传统泛民要巩固自己的实力，需要清晰定位，就是乾净俐落与暴力政治，与港独立场划清界綫。这个定位要有坚实的理论基础，并且需要有足够能力和魄力的领袖，去阐释和说服大众接受以此为基础建立的坚定信念，走出一条有别于建制和激进而具建设性的路綫。