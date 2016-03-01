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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 10:03 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元盘旋于日低，中国财新制造业PMI亦表现疲弱

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* 澳元兑美元位处日低，此前数据显示中国2月财新制造业PMI降至48，预估为48.3

* 产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位

* 中国制造业数据疲弱，可能对大宗商品产生负面冲击

* 澳元兑美元在昨日低位0.7109处交投，后见买盘进场 　　* 支撑在0.6827/0.7259升势的38.2%回档位0.7093 　(完)

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