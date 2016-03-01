《香港重要政经日程》--3月1日-3月18日

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
================== 今日重要政经消息=================
3月1日（周二）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
3月2日（周三）
-- 港交所 公布全年业绩。
3月3日（周四）
-- 公布2月份香港日经PMI。
-- 公布1月份零售销售数据。
3月4日（周五）
--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。
3月7日（周一）
-- 公布2月底止外汇储备资产数字。
3月8日（周二）
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
3月10日（周四）
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。
3月14日（周一）
*-- 公布2月底外汇基金境外资产。
--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。
--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。
*--10:00 中国移动多媒体 在香港举行股东特别大会。
3月16日（周二）
--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 北控医疗健康产 在香港举行股东特别大会。
*--10:00 香港宽频 在香港举行股东特别大会。
3月18日（周五）
--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。
--17:00 御泰中彩控股 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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