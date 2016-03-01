中国股市：沪综指早盘小涨，央行降准后市场反应平静

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透上海3月1日 - 在中国央行昨晚宣布降低存款准备金率后，中国股市沪综指周二平开，并小幅波动。分析师指出，降准对股市的提振作用有限，目前市场信心仍较弱，很难指望大盘以大涨来回应。
开盘42分钟，沪综指 报2,702.617点，涨14.638点或0.54%；开盘报2,688.380点，微升0.01%。
“从历史上看，降准对股市的影响一直不明显，大多为高开低走。今天连高开都没有，只能说明市场很弱。”华泰证券分析师周林指出。
中国央行周一决定，自周二（3月1日）起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
个股方面，房地产股早盘表现出色，上证地产类指数 涨3.86%，远超大盘表现，中华企业 、天房发展 等地产股涨停。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选