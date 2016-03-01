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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 10:23 BJT

中国股市：沪综指早盘小涨，央行降准后市场反应平静

路透上海3月1日 - 在中国央行昨晚宣布降低存款准备金率后，中国股市沪综指周二平开，并小幅波动。分析师指出，降准对股市的提振作用有限，目前市场信心仍较弱，很难指望大盘以大涨来回应。

开盘42分钟，沪综指 报2,702.617点，涨14.638点或0.54%；开盘报2,688.380点，微升0.01%。

“从历史上看，降准对股市的影响一直不明显，大多为高开低走。今天连高开都没有，只能说明市场很弱。”华泰证券分析师周林指出。

中国央行周一决定，自周二（3月1日）起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

个股方面，房地产股早盘表现出色，上证地产类指数 涨3.86%，远超大盘表现，中华企业 、天房发展 等地产股涨停。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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