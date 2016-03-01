香港个股：恒大地产在市场购入盛京银行约5.59%股份，涉资近39亿港元

路透香港3月1日 - 中国房地产商恒大地产 称，该公司在市场上购入拟在深圳A股上市的盛京银行 约5.59%的股份，涉资近39亿港元。

恒大地产周一晚间在联交所的公告称，其透过附属公司在市场上收购共1,009.05万股盛京银行H股，及在市场外通过大宗交易方式收购3.14亿股盛京银行H股，合占盛京银行已发行股本总额约5.59%，总代价38.916亿港元。

恒大地产表示，“因盛京银行的财务表现强劲，收购事项对本公司而言为一项合理的投资。”

盛京银行为中国东北地区最大城市商业银行，2014年底在香港H股上市，去年11月宣布计划登陆深交所，拟发行不超过6亿股A股。

香港时间10:16，盛京银行跌1.43%，报12.42港元；恒大地产升2.17%，报5.19港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)