香港个股：恒大地产在市场购入盛京银行约5.59%股份，涉资近39亿港元

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透香港3月1日 - 中国房地产商恒大地产 称，该公司在市场上购入拟在深圳A股上市的盛京银行 约5.59%的股份，涉资近39亿港元。
恒大地产周一晚间在联交所的公告称，其透过附属公司在市场上收购共1,009.05万股盛京银行H股，及在市场外通过大宗交易方式收购3.14亿股盛京银行H股，合占盛京银行已发行股本总额约5.59%，总代价38.916亿港元。
恒大地产表示，“因盛京银行的财务表现强劲，收购事项对本公司而言为一项合理的投资。”
盛京银行为中国东北地区最大城市商业银行，2014年底在香港H股上市，去年11月宣布计划登陆深交所，拟发行不超过6亿股A股。
香港时间10:16，盛京银行跌1.43%，报12.42港元；恒大地产升2.17%，报5.19港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。