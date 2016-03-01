日本股市：日经指数早盘中下跌，尾随美股颓势且忧心日圆强势

美元兑日圆 报112.34，抹去上周五0.9%的涨幅，打击日本出口类股。丰田汽车 和日产汽车 均下跌1.1%，爱德万测试(Advantest) 跌1.4%。

“投资者人气目前总体低迷。本周日本股市表现如何将再次取决于外部因素和海外经济数据，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，他指的是刚刚发布的中国制造业PMI调查、美国制造业数据以及本周稍后出炉的美国就业数据。

Sato称，日经指数本周或将保持在15,630-16,500点的宽幅区间内。

中国2月财新制造业PMI降至五个月最低水平，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。这令人怀疑今年中国政府是否能在不引发失业率跳升的情况下降低工业过剩产能。

财新/Markit周二联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI 降至48.0，为去年9月以来最低水准，上月为48.4。