台湾汇市：台币早盘实质汇价大致持稳，因未见外资汇入市场趋观望

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透台北3月1日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价大致平稳。交易员指出，早盘因外资没有明显的汇入，且月初出口商暂无急迫的台币资金需求，卖汇量不大，市场观望气氛浓，交投清淡。
他们称，昨天傍晚中国央行降准引起市场高度关注，早盘外汇市场均静待人民币中间价公布才有动作；而随人民币中间价开升，亚币跟着小升，台币因未见外资大举汇入，加上韩国汇市休市，市场暂时失去方向，但因交投较冷清，盘中仍有人挂价，台币一度升破33.200。
〞早盘跟上礼拜五差不多，但交投很空，盘中只要有人挂价挂得比较远，价格就会跑得远一点，波动也会大一点。〞一位大型银行交易员说。
一大型商银交易员指出，昨天台湾股汇市休市时人民币中间价大贬，且中国央行昨天傍晚宣布降准，今天恢复交易的台湾汇市高度关注人民币的动向，由于人民币中间价开升，台币走势尚属平稳。
台币早盘实质交易区间落在33.198-33.274；上日在33.204-33.270。
本地时间10:39，台股加权指数 上涨0.43%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.195/33.275，上日收在33.310。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.195-33.300
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路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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