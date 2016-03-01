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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 10:45 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价大致持稳，因未见外资汇入市场趋观望

路透台北3月1日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价大致平稳。交易员指出，早盘因外资没有明显的汇入，且月初出口商暂无急迫的台币资金需求，卖汇量不大，市场观望气氛浓，交投清淡。

他们称，昨天傍晚中国央行降准引起市场高度关注，早盘外汇市场均静待人民币中间价公布才有动作；而随人民币中间价开升，亚币跟着小升，台币因未见外资大举汇入，加上韩国汇市休市，市场暂时失去方向，但因交投较冷清，盘中仍有人挂价，台币一度升破33.200。

〞早盘跟上礼拜五差不多，但交投很空，盘中只要有人挂价挂得比较远，价格就会跑得远一点，波动也会大一点。〞一位大型银行交易员说。

一大型商银交易员指出，昨天台湾股汇市休市时人民币中间价大贬，且中国央行昨天傍晚宣布降准，今天恢复交易的台湾汇市高度关注人民币的动向，由于人民币中间价开升，台币走势尚属平稳。

台币早盘实质交易区间落在33.198-33.274；上日在33.204-33.270。

本地时间10:39，台股加权指数 上涨0.43%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.195/33.275，上日收在33.310。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.195-33.300

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