日本橡胶: 2月20日止日本生胶库存较10天前上升4.8%，至14,553吨

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透东京3月1日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，2月20日止的10日内，日本生胶库存上升4.8%，至14,553吨。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 2月20日 2月10日 1月31日 1月20日 1月10日 12月31日
生胶 14,553 13,887 12,870 11,514 9,973 10,229
天然乳胶 208 224 271 264 275 277
合成胶(固体) 1,203 1,212 1,229 1,265 1,313 1,382
合成乳胶(D.R.C.) 29 29 29 29 34 34
(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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