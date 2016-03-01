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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 10:29 BJT

日本橡胶: 2月20日止日本生胶库存较10天前上升4.8%，至14,553吨

路透东京3月1日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，2月20日止的10日内，日本生胶库存上升4.8%，至14,553吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 2月20日 2月10日 1月31日 1月20日 1月10日 12月31日

生胶 14,553 13,887 12,870 11,514 9,973 10,229

天然乳胶 208 224 271 264 275 277

合成胶(固体) 1,203 1,212 1,229 1,265 1,313 1,382

合成乳胶(D.R.C.) 29 29 29 29 34 34

(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)

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