台湾债市：指标10年券殖利率窄幅波动，量缩观望午间标售结果

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透台北3月1日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周二盘初窄幅波动。交易员表示，由于午间标债变数当前，市场交投明显转淡，量缩静候午间105/4标债结果出炉。
他们指出，尽管截至上日105/4期空单量已达117亿台币，超过本次标售金额300亿的三分之一，逾百亿空单势必参与标售才能回补，但部分交易商忧心大型金融机构的竞标意愿并不积极，致市场对该券标售结果的看法仍显分歧，待标债结果指引进一步方向。
〞大家都在等标债，现在都没人想玩。〞一位大型银行交易员说。
台湾央行午间将代财政部标售105/4。路透调查显示，标售利率将在0.85-0.88%间，较去年底的10年期公债标售利率1.158%大幅走跌。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.84-0.87%。
本地时间10:33，五年券104/13期 尚未成交；10年券105/4殖利率升0.30基点至0.8560%，成交13亿台币。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格上涨，因美国数据疲弱及月底买盘
--《综述》美国成屋待完成销售触及一年低位，制造业数据疲弱 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选