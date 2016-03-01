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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 10:39 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率窄幅波动，量缩观望午间标售结果

路透台北3月1日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周二盘初窄幅波动。交易员表示，由于午间标债变数当前，市场交投明显转淡，量缩静候午间105/4标债结果出炉。

他们指出，尽管截至上日105/4期空单量已达117亿台币，超过本次标售金额300亿的三分之一，逾百亿空单势必参与标售才能回补，但部分交易商忧心大型金融机构的竞标意愿并不积极，致市场对该券标售结果的看法仍显分歧，待标债结果指引进一步方向。

〞大家都在等标债，现在都没人想玩。〞一位大型银行交易员说。

台湾央行午间将代财政部标售105/4。路透调查显示，标售利率将在0.85-0.88%间，较去年底的10年期公债标售利率1.158%大幅走跌。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.84-0.87%。

本地时间10:33，五年券104/13期 尚未成交；10年券105/4殖利率升0.30基点至0.8560%，成交13亿台币。

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