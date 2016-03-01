台湾货币市场：月初短率下滑，中旬前资金料偏宽松

* 月初资金宽松，拆出意愿高

* 短率小幅下滑，中旬前供应无虞

记者 董永年

路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周二下滑。资金调度人员表示，时序迈入月初，资金恢复宽松，虽然两大龙头金融机构都没提供拆款，但其余银行拆出意愿高，令成交利率下滑。

〞月底放太多在帐上，月初要赶快丢。〞一位银行资调人员说。

一大型票券公司交易主管表示，经历1、2月资金偏紧的状态，利率仍未充分反映央行在去年底降息的效应，由于3月仍有季底因素，所以本月也只有上旬较为放心。

〞下半旬还是得一天一天看。〞他说。

本地时间14:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.130 33.492 台湾加权股价指数<.TWII 8,485.69 8,411.16 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.204% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.310%

--一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.400%

**短票利率下调**

短票市场方面，大型票券商指出，月初资金恢复宽松，银行买票意愿提振，成交利率较上日走低。

〞今天回到月初正常该有的现象，买票意愿还算可以。〞一位大型票券公司交易主管说。

他们表示，随着拆款与买票利率下滑，资金成本已有所降低，但因下旬仍有季底效应，预料利率再降幅度可能不大。

今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%；上日则在0.37-0.38%，少数成交在0.40%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.397%，前日0.377%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.35-0.45%；上日成交量128.47亿台币，前日在148.43亿台币。

今天央行定存单到期6,239.1亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。

本周央行定存单到期共2兆98亿台币，余日分别为：周三4,766亿台币、周四6,375.8亿台币及周五2,717.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为609亿台币，累积至周一超额准备达9,666亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆1,169亿台币。

**RP利率走低**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初投信与寿险资金回流，略下调公债与公司债RP利率，银行端利率虽仍略高1-2基点，但有议价空间。

〞回流还蛮明显的。〞一位证券商交易员说。

他认为，3月资金状况应该会有所改善，除观察央行是否继续降息外，也要看先前因应国际债交割大量赎回的寿险业，会不会有新资金流入。

另一证券商交易员则称，银行端RP利率仍较投信、寿险略高，虽然近期资金状况已有改善，但仍要观察银行是否仍有多缺不一的情形。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%；上日则在0.35-0.37%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，同上日。