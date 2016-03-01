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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 13:01 BJT

更正-台湾股市：盘中尾随海外市场而上涨；游走在三个月高位附近

(更正：因英文原文有误，内文第三段上日应为收“高”0.5%，而非收“低”)

路透台北3月1日 - 台湾股市周二上涨，从海外市场寻获指引，并在12月初以来的高位附近游走。

台湾股市周一因国定假日休市。

0221GMT时，台股加权股价指数 涨0.6%至8,461.06点，上日收高0.5%。

电子类指数 涨0.8%，金融保险类指数 跌0.1%。

鸿海股价 下跌0.8%。日本夏普 周一称，未对与台湾鸿海的并购交易设定具体期限，并表示希望“尽快”进行。 (完) 　　

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