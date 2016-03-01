更新版 1-中国债市动态：降准未显提振现券收益率缓升，一级国开新债结果亦多走高

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
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路透上海3月1日 - 中国央行时隔四个月后降准，但未显提振作用，银行间市场周二收益率缓步攀升。交易人士表示，继宣布降准后，央行公开市场今日无操作，表明此次降准对冲逆回购到期意图明显，同时货币市场资金利率亦跌幅有限，对债市难有实质推动。
他们并透露，一级市场国开新债中长端招标结果偏高，表明机构对后市情绪仍偏谨慎，因宽松政策之后经济走势如何仍存一定不确定性；目前部分机构选择先获利了结，而持观望心态者仍不在少数。
时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
“(现券)收益率慢慢的上去了，已经比昨天高了，有一些获利盘，国开一级长端需求也很差，”上海一银行交易员称，降准只是对冲资金到期，并没有多大效果，而且公开市场也停了。
他并透露，利率互换IRS昨天下行3-4个基点后，早盘也小幅反弹升了2-3个基点，市场对后市分歧也比较大，毕竟降准后信贷和房市对经济拉动效果如何仍待观察。
中国央行宣布降准之后，持续进行的公开市场逆回购操作在周二应声暂退。因降准今日生效，即使单日净回笼1,800亿元人民币，也未阻银行间资金市场进一步向宽，降准替代部分逆回购的作用十分明显。
业内人士稍早透露，国开行上午招标的四期固息增发债中，除三年期品种低于预期外，其余品种均偏高，而七年期固息增发债中标收益率则远超预期。
“公开市场歇了，货币市场也没下来多少，而且降一次少一次，若通胀回升，未来进一步放松的空间就很小了，”华南一银行交易员表示，不排除短期收益率明显反弹的可能性，后期走势要等2月数据公布再做决断。
此外，今日公布的中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1900%/3.1700%，上日尾盘为3.18%/3.1650%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.46元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1606 收报99.305元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 吴芳；; 审校 林高丽)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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