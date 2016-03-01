更新版 1-中国债市动态：降准未显提振现券收益率缓升，一级国开新债结果亦多走高

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路透上海3月1日 - 中国央行时隔四个月后降准，但未显提振作用，银行间市场周二收益率缓步攀升。交易人士表示，继宣布降准后，央行公开市场今日无操作，表明此次降准对冲逆回购到期意图明显，同时货币市场资金利率亦跌幅有限，对债市难有实质推动。

他们并透露，一级市场国开新债中长端招标结果偏高，表明机构对后市情绪仍偏谨慎，因宽松政策之后经济走势如何仍存一定不确定性；目前部分机构选择先获利了结，而持观望心态者仍不在少数。

时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

“(现券)收益率慢慢的上去了，已经比昨天高了，有一些获利盘，国开一级长端需求也很差，”上海一银行交易员称，降准只是对冲资金到期，并没有多大效果，而且公开市场也停了。

他并透露，利率互换IRS昨天下行3-4个基点后，早盘也小幅反弹升了2-3个基点，市场对后市分歧也比较大，毕竟降准后信贷和房市对经济拉动效果如何仍待观察。

中国央行宣布降准之后，持续进行的公开市场逆回购操作在周二应声暂退。因降准今日生效，即使单日净回笼1,800亿元人民币，也未阻银行间资金市场进一步向宽，降准替代部分逆回购的作用十分明显。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的四期固息增发债中，除三年期品种低于预期外，其余品种均偏高，而七年期固息增发债中标收益率则远超预期。

“公开市场歇了，货币市场也没下来多少，而且降一次少一次，若通胀回升，未来进一步放松的空间就很小了，”华南一银行交易员表示，不排除短期收益率明显反弹的可能性，后期走势要等2月数据公布再做决断。

此外，今日公布的中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1900%/3.1700%，上日尾盘为3.18%/3.1650%。