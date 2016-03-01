版本:
中国
债券 | 2016年 3月 1日 星期二 11:19 BJT

加元汇率：加元反弹令部分出口商惴惴不安，但进一步上涨可能受限

路透多伦多2月29日 - 加元飙升至12周高点可能打断其长期下跌趋势，并令部分未对冲这一风险的出口商感到担忧，但策略师表示，鉴于加拿大经济低迷，加元不太可能进一步大幅升值。

自1月触及1美元兑1.4689加元的12年低点以来，加元已反弹近9%。油价企稳、潜在财政刺激措施及美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期降温均推动加元反弹。

但外汇分析师警告称，加元过快反弹可能会阻碍出口回升。加拿大央行寄望出口反弹能帮助加拿大经济恢复平衡，该国经济目前严重依赖负债过高的消费者。

道明证券(TD Securities)的宏观策略师Mazen Issa说，加元正处于“非常危险的”水平，央行可能不愿看到加元进一步升值。

但Brown Brothers Harriman的全球外汇策略负责人Marc Chandler说，鉴于经济停滞不前等拖累因素，加元的涨势不太可能持续。完) (编译 汪红英；审校 许娜)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐