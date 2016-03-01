中国汇市：降准首日人民币早盘随中间价反弹，两会临近汇率料续持稳

* 人民币早盘随中间价反弹，淡化降准负面影响

* 中间价强势调升，凸显央行维稳意图

* 制造业数据对汇市影响有限

* 两会临近，汇率大概率持稳

路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价反弹，降准首日中间价强势调升结束五连跌，凸显央行维稳意图。交易员称，开盘后大行入市推高汇价，“配合”中间价力图淡化降准对汇市的负面影响，且人大和政协“两会”临近，汇率大概率继续持稳。

他们同时指出，降准对汇率影响在消息公布后已经消化，虽然最新制造业PMI数据表现不佳，中国经济仍面临下行压力，但对汇市影响有限；离岸CNH 今早在中间价调升后亦展开反弹，与在岸价差依然维持在100点子以内，足见市场亦无意逆监管维稳思路。

“G20之后，大家也在观察汇市会怎么走，但两会马上召开，汇市大幅波动也不符合维稳思路吧。”一外资行交易员称。

中国央行周一晚宣布，自周二（3月1日）起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六(5日)在北京召开。

中国总理李克强表示，中国正处在经济转型和新旧动能转换的过程中，实施积极的财政政策还有较大空间，会更加有力；并重申保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 央行副行长陈雨露周二亦强调，人民币汇率不存在持续贬值基础，而贬值刺激出口作用有限。

环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，人民币稳居马来西亚与中国内地和香港支付结算货币第二位，而美元仍独占鳌头；数据显示，过去12个月马来西亚与中国内地和香港 的人民币支付结算数量增加68%，而过去三年来增加了214%。

中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。

北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.5413元，上日收报6.5472元。今日人民币兑美元中间价 报6.5385元，上日中间价为6.5452元。人民币兑美元即期成交额 为88.71亿美元，上日半日为77亿美元。

全球汇市方面，日圆周二在亚洲早盘全线走强，兑欧元触及两年高位，因紧张不安的投资者买入日圆避险，即便中国采取了新举措刺激经济。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.741元, 上日尾盘为6.7603元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.545元, 上一交易日尾盘报6.5518元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5413；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。