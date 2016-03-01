主要国家经济指标预测--3月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月2日(三)
0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0%
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
最终消费 -- +0.7%
资本支出 -- -4.0%
0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.5
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% 持平
(较上年同期) +0.1% +0.8%
0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 55.5 55.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -3.0%
1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 2月 增加19 增加20.5
1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 2月 -- 718.9
2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 48.4
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% 持平
(较上年同期) +1.0% +0.8%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超19,743
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,410
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
2月29日(一)
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 +8.5% --
3月1日(二)
0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -12.2% -15.5%
进口(较上年同期) -14.6% -15.4%
贸易收支(亿美元) 顺差74 --
0100 中国官方非制造业PMI 2月 52.7 --
中国官方制造业PMI 2月 49.0 49.3
0145 中国财新制造业PMI 2月 48.0 48.3
0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 2月 50.1 --
0030 澳洲建筑许可 1月 -7.5% -2.0%
民间住宅建筑许可 -6.0% --
0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 211 200
净出口对GDP的贡献率 0 +0.30%
0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 +0.2% --
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 51.6 49.6
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 52.2 52.5
0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 50.2 50.3
0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月终值 50.5 50.2
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1 减少1
未经季节调整失业人数(万人) 291.1 291.8
经季节调整失业率 6.2% 6.2%
经季节调整失业人数(万人) 272.3 --
0900 意大利失业率 1月 11.5% 11.4%
0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.2 51.0
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 50.8 52.2
1000 欧元区失业率 1月 10.3% 10.4%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% --
GDP环比年率 第四季 +0.8% 持平
GDP(较前月) 12月 +0.2% +0.1%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调) 2月 49.4 --
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 51.3 --
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +1.5% +0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 49.5 48.5
制造业投入物价分项指数 38.5 34.5
制造业就业分项指数 48.5 46.4
制造业新订单分项指数 51.5 --
1830 美国汽车销量年率(万辆) 2月 1,754 1,768
2300 韩国经常账收支(亿美元) 1月 盈余112.7 --
2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 -1.9% -2.2%
工业生产(较前月) -1.8% -0.6%
服务业产出(较前月) -0.9% --
(完)