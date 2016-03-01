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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--3月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值

    3月2日(三)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      1月         --       +6.0%
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季      +0.4%      +0.9%
                              (较上年同期)                      +2.5%      +2.5%
             最终消费                                             --       +0.7%
             资本支出                                             --       -4.0%
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     2月         --        49.5
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季      +0.2%       持平
                          (较上年同期)                          +0.1%      +0.8%
    0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI                     2月        55.5       55.0
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            1月       -0.7%      -0.8%
                                  (较上年同期)                  -2.9%      -3.0% 
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                2月      增加19   增加20.5
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       2月         --       718.9
    2230 澳洲AIG服务业指数                            2月         --        48.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月       +0.1%       持平
                           (较上年同期)                         +1.0%      +0.8% 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --  买超19,743
             外资投资日本股票(亿日圆)                             --   卖超4,410 


    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值     预估值
    
    2月29日(一)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第四季       +8.5%       -- 
        
    3月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       2月初值      -12.2%    -15.5%
             进口(较上年同期)                                    -14.6%    -15.4%
             贸易收支(亿美元)                                    顺差74       -- 
    0100 中国官方非制造业PMI                            2月        52.7       -- 
         中国官方制造业PMI                              2月        49.0      49.3
    0145 中国财新制造业PMI                              2月        48.0      48.3
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)              2月        50.1       -- 
    0030 澳洲建筑许可                                   1月       -7.5%     -2.0% 
             民间住宅建筑许可                                     -6.0%       -- 
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                      第四季         211       200 
             净出口对GDP的贡献率                                      0    +0.30%
    0330 澳洲央行利率决定                               3月       2.00%     2.00%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                       1月       +0.2%       --
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  2月        51.6      49.6 
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                2月终值        52.2      52.5 
    0850 法国Markit制造业PMI                        2月终值        50.2      50.3 
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                    2月终值        50.5      50.2 
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)               2月       减少1     减少1 
             未经季节调整失业人数(万人)                           291.1     291.8 
             经季节调整失业率                                      6.2%      6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                             272.3       --  
    0900 意大利失业率                                   1月       11.5%     11.4% 
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      2月终值        51.2      51.0 
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                       2月        50.8      52.2  
    1000 欧元区失业率                                   1月       10.3%     10.4% 
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季      +0.2%       --    
                GDP环比年率                           第四季      +0.8%      持平 
                GDP(较前月)                            12月       +0.2%     +0.1%  
    1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调)                     2月        49.4       --  
    1445 美国Markit制造业PMI                        2月终值        51.3       -- 
    1500 美国建筑支出(较前月)                           1月       +1.5%     +0.4% 
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                 2月        49.5      48.5 
                              制造业投入物价分项指数               38.5      34.5 
                              制造业就业分项指数                   48.5      46.4 
                              制造业新订单分项指数                 51.5       --  
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                         2月       1,754     1,768 
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                         1月   盈余112.7       -- 
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                       1月       -1.9%     -2.2% 
              工业生产(较前月)                                    -1.8%     -0.6%
              服务业产出(较前月)                                  -0.9%       -- 
    (完)

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