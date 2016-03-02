欧洲经济指标预测--3月2日-3月9日****

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
3月2日(三)
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% 持平
(较上年同期) +0.1% +0.8%
0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 55.5 55.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -3.0%
3月3日(四)
0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率 第四季 -- 10.60%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 2月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +5.0% +4.4%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 53.1 53.6
0850 法国Markit服务业PMI 2月终值 49.8 49.8
综合PMI -- 49.8
0855 德国Markit服务业PMI 2月终值 55.1 55.1
综合PMI -- 53.8
0900 欧元区Markit服务业PMI 2月终值 53.0 53.0
综合PMI 52.7 52.7
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 55.1 55.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.3% +1.4%
3月4日(五)
0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
3月5-12日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 持平 +1.7%
(较上年同期) 截至2月的三个月 +10.4% +9.7%
3月7日当周
3月7日(一)
0700 德国工业订单(较前月) 1月 -- -0.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -3.3%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正6.0
3月8日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 2月 -- +2.6%
0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 -- 3.8%
经季节调整失业率 -- 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 1月 -- -1.2%
0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 -- 赤字705
0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字7
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差39.4
进口(亿欧元) -- 419.9
出口(亿欧元) -- 380.5
0815 瑞士CPI(较前月) 2月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.3%
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.5%
3月9日(三)
0930 英国工业生产(较前月) 1月 -- -1.1%
(较上年同期) -- -0.4%
制造业产出(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.7% (完)
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