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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 08:38 BJT

****欧洲经济指标预测--3月2日-3月9日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月29日当周

3月2日(三)

0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% 持平

(较上年同期) +0.1% +0.8%

0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 55.5 55.0

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -0.8%

(较上年同期) -2.9% -3.0%

3月3日(四)

0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率 第四季 -- 10.60%

0700 英国Nationwide房价(较前月) 2月 +0.5% +0.3%

(较上年同期) +5.0% +4.4%

0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 53.1 53.6

0850 法国Markit服务业PMI 2月终值 49.8 49.8

综合PMI -- 49.8

0855 德国Markit服务业PMI 2月终值 55.1 55.1

综合PMI -- 53.8

0900 欧元区Markit服务业PMI 2月终值 53.0 53.0

综合PMI 52.7 52.7

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 55.1 55.6

1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.3% +1.4%

3月4日(五)

0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

3月5-12日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 持平 +1.7%

(较上年同期) 截至2月的三个月 +10.4% +9.7%

3月7日当周

3月7日(一)

0700 德国工业订单(较前月) 1月 -- -0.7%

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -3.3%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正6.0

3月8日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 2月 -- +2.6%

0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 -- 3.8%

经季节调整失业率 -- 3.4%

0700 德国工业生产(较前月) 1月 -- -1.2%

0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 -- 赤字705

0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字7

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差39.4

进口(亿欧元) -- 419.9

出口(亿欧元) -- 380.5

0815 瑞士CPI(较前月) 2月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.3%

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.5%

3月9日(三)

0930 英国工业生产(较前月) 1月 -- -1.1%

(较上年同期) -- -0.4%

制造业产出(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.7% (完)

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